https://ria.ru/20220218/nato-1773691032.html

СМИ: Запад в 1991 году заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток

СМИ: Запад в 1991 году заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток - РИА Новости, 18.02.2022

СМИ: Запад в 1991 году заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток

В Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток, сообщает... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:26

2022-02-18T22:26

2022-02-18T22:48

в мире

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сша

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франция

нато

бостонский университет

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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. В Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток, сообщает издание Spiegel.Документ, ранее находящийся под грифом "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На ней обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", пишет издание.Представлявший ФРГ Юрген Хробог, согласно записке, заявил, что "нужны новые идеи о том, как обеспечить безопасность Центральной и Восточной Европы". "В ходе переговоров 2+4 (об урегулировании в отношении Германии при участии ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции. — Прим. ред.) мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше реки Эльбы. Таким образом, мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим", — говорится в отрывке документа, издание далее уточняет, что представитель ФРГ в своем заявлении "очевидно перепутал Эльбу с Одером".По словам Хробога, эта позиция совпадала с мнением правительства канцлера ФРГ того времени Гельмута Коля и главы МИД Ганса-Дитриха Геншера.Представитель США Раймонд Зейтц, согласно документу, заявил, что "Советскому Союзу дали понять", что не будут извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы. "НАТО не должна расширяться на восток ни формально, ни неофициально", — приводит слова американского представителя издание.

https://ria.ru/20220217/nato-1773380293.html

https://ria.ru/20220216/rasshirenie-1773086807.html

сша

восточная европа

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гельмут коль, сша, восточная европа, франция, нато, бостонский университет