https://ria.ru/20220218/nato-1773613359.html
Президент Хорватии выступил против вхождения Украины в НАТО
Президент Хорватии выступил против вхождения Украины в НАТО - РИА Новости, 18.02.2022
Президент Хорватии выступил против вхождения Украины в НАТО
Расширение НАТО на Украину противоречит и угрожает национальным интересам Хорватии, продвижение альянса на восток должно быть остановлено, заявил хорватский... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:01
2022-02-18T17:01
2022-02-18T17:29
хорватия
в мире
зоран миланович
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Расширение НАТО на Украину противоречит и угрожает национальным интересам Хорватии, продвижение альянса на восток должно быть остановлено, заявил хорватский президент Зоран Миланович. Ранее он заявлял, что как верховный главнокомандующий не допустит отправки на Украину ни одного хорватского военного."Думаю, что тот, кто выступает за расширение НАТО на Украину, угрожает и хорватским интересам. Потому что мы в НАТО, и кто-то может отправить туда наших людей", - заявил глава государства журналистам в городе Пожега."НАТО достаточно продвинулась на восток Европы, всю жизнь на это смотрю, всю проклятую жизнь, хватит. Пока я президент, я за то, чтобы НАТО больше не расширялась", - подчеркнул Миланович, добавив, что также против вступления в альянс Боснии и Герцеговины, где, по его мнению, притесняют хорватов.
https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, в мире, зоран миланович, украина, нато, ситуация в днр и лнр
17:01 18.02.2022 (обновлено: 17:29 18.02.2022)
Президент Хорватии выступил против вхождения Украины в НАТО
Президент Хорватии Миланович: расширение НАТО на Украину против интересов Загреба