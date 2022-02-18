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Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО
Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО - РИА Новости, 18.02.2022
Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко российские требования к Западу о нерасширении НАТО. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:40
2022-02-18T17:02
нато
россия
европа
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко российские требования к Западу о нерасширении НАТО."Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главное из которых сводится к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт "Россия-НАТО", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."По просьбе президента Лукашенко поделился содержанием своих последних контактов с лидерами западных государств по тематике предоставления России со стороны США и НАТО долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности. Считаем вполне естественным и понятным, что это вопрос также волнует наших белорусских союзников", - добавил Путин.
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нато, россия, европа, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, в мире
16:40 18.02.2022 (обновлено: 17:02 18.02.2022)
 
Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО

Путин обсудил с лидером Белоруссии Лукашенко российские требования о нерасширении НАТО

© REUTERS / Ints Kalnins/File PhotoФлаг НАТО во время учений в Латвии
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Ints Kalnins/File Photo
Флаг НАТО во время учений в Латвии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко российские требования к Западу о нерасширении НАТО.
"Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главное из которых сводится к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт "Россия-НАТО", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"По просьбе президента Лукашенко поделился содержанием своих последних контактов с лидерами западных государств по тематике предоставления России со стороны США и НАТО долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности. Считаем вполне естественным и понятным, что это вопрос также волнует наших белорусских союзников", - добавил Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
15:06
Лавров прокомментировал идею гарантий безопасности Украины
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
НАТОРоссияЕвропаВладимир ПутинБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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