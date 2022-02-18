https://ria.ru/20220218/nato-1773605976.html

Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО

Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО - РИА Новости, 18.02.2022

Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко российские требования к Западу о нерасширении НАТО. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:40

2022-02-18T16:40

2022-02-18T17:02

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европа

владимир путин

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александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко российские требования к Западу о нерасширении НАТО."Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главное из которых сводится к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт "Россия-НАТО", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."По просьбе президента Лукашенко поделился содержанием своих последних контактов с лидерами западных государств по тематике предоставления России со стороны США и НАТО долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности. Считаем вполне естественным и понятным, что это вопрос также волнует наших белорусских союзников", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220218/lavrov-1773578054.html

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Владимир Лаврентьев

нато, россия, европа, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, в мире