https://ria.ru/20220218/nato-1773605976.html
Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО
Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО - РИА Новости, 18.02.2022
Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко российские требования к Западу о нерасширении НАТО. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:40
2022-02-18T16:40
2022-02-18T17:02
нато
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александр лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко российские требования к Западу о нерасширении НАТО."Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главное из которых сводится к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт "Россия-НАТО", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."По просьбе президента Лукашенко поделился содержанием своих последних контактов с лидерами западных государств по тематике предоставления России со стороны США и НАТО долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности. Считаем вполне естественным и понятным, что это вопрос также волнует наших белорусских союзников", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220218/lavrov-1773578054.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, россия, европа, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, в мире
16:40 18.02.2022 (обновлено: 17:02 18.02.2022)
Путин обсудил с Лукашенко требования о нерасширении НАТО
Путин обсудил с лидером Белоруссии Лукашенко российские требования о нерасширении НАТО