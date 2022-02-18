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В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками
В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками
Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима москвича за сексуальные преступления против четверых мальчиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:04
2022-02-18T12:05
происшествия
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима москвича за сексуальные преступления против четверых мальчиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя столицы Александра Романова... Суд приговорил Романова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях, сроком на 20 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, с 9 января по 20 февраля 2021 года Романов в своем автомобиле, который он парковал на улице Моршанской, "совершал иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия" в отношении троих ранее знакомых ему несовершеннолетних мальчиков 14 лет и одного 12-летнего.В релизе также отмечается, что Романов уже имел судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20220207/nasilie-1771464988.html
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происшествия, московский городской суд, москва
12:04 18.02.2022 (обновлено: 12:05 18.02.2022)
 
В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками

Москвич получил 22 года колонии строгого режима за насилие над четырьмя мальчиками

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима москвича за сексуальные преступления против четверых мальчиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя столицы Александра Романова... Суд приговорил Романова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях, сроком на 20 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:18
В Тюмени проверят сообщения об избиении и насилии над девочкой-инвалидом
Как было установлено в суде, с 9 января по 20 февраля 2021 года Романов в своем автомобиле, который он парковал на улице Моршанской, "совершал иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия" в отношении троих ранее знакомых ему несовершеннолетних мальчиков 14 лет и одного 12-летнего.
В релизе также отмечается, что Романов уже имел судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Приговор в законную силу не вступил.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 14:11
Пожилого якутянина заподозрили в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом
 
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