https://ria.ru/20220218/nasilie-1773524488.html

В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками

В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками - РИА Новости, 18.02.2022

В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками

Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима москвича за сексуальные преступления против четверых мальчиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:04

2022-02-18T12:04

2022-02-18T12:05

происшествия

московский городской суд

москва

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима москвича за сексуальные преступления против четверых мальчиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя столицы Александра Романова... Суд приговорил Романова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях, сроком на 20 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, с 9 января по 20 февраля 2021 года Романов в своем автомобиле, который он парковал на улице Моршанской, "совершал иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия" в отношении троих ранее знакомых ему несовершеннолетних мальчиков 14 лет и одного 12-летнего.В релизе также отмечается, что Романов уже имел судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20220207/nasilie-1771464988.html

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происшествия, московский городской суд, москва