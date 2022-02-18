https://ria.ru/20220218/nasilie-1773524488.html
В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками
В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками
Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима москвича за сексуальные преступления против четверых мальчиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:04
2022-02-18T12:04
2022-02-18T12:05
происшествия
московский городской суд
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима москвича за сексуальные преступления против четверых мальчиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя столицы Александра Романова... Суд приговорил Романова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях, сроком на 20 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, с 9 января по 20 февраля 2021 года Романов в своем автомобиле, который он парковал на улице Моршанской, "совершал иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия" в отношении троих ранее знакомых ему несовершеннолетних мальчиков 14 лет и одного 12-летнего.В релизе также отмечается, что Романов уже имел судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20220207/nasilie-1771464988.html
https://ria.ru/20220124/nasilie-1769253899.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский городской суд, москва
12:04 18.02.2022 (обновлено: 12:05 18.02.2022)
В Москве мужчина получил 22 года колонии за насилие над четырьмя мальчиками
Москвич получил 22 года колонии строгого режима за насилие над четырьмя мальчиками