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В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу

В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу - РИА Новости, 18.02.2022

В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу

Женщина погибла в Москве из-за упавшей на нее с крыши наледи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:40

2022-02-18T15:40

2022-02-18T17:53

происшествия

россия

москва

москва сегодня: мегаполис для жизни

префектура вао г. москвы

восточный административный округ (москва)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Женщина погибла в Москве из-за упавшей на нее с крыши наледи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. В пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы сообщили, что погибшая женщина проигнорировала меры безопасности.С крыши жилого дома, расположенного по 13-й Парковой улице, на женщину 1963 года рождения упала наледь, от полученных повреждений она скончалась на месте. В префектуре отметили, что сегодня проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока дома № 11 на 13-й Парковой улице.

россия

москва

восточный административный округ (москва)

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происшествия, россия, москва, префектура вао г. москвы, восточный административный округ (москва), следственный комитет россии (ск рф)