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В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу
В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу
Женщина погибла в Москве из-за упавшей на нее с крыши наледи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:40
2022-02-18T15:40
2022-02-18T17:53
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москва сегодня: мегаполис для жизни
префектура вао г. москвы
восточный административный округ (москва)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Женщина погибла в Москве из-за упавшей на нее с крыши наледи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. В пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы сообщили, что погибшая женщина проигнорировала меры безопасности.С крыши жилого дома, расположенного по 13-й Парковой улице, на женщину 1963 года рождения упала наледь, от полученных повреждений она скончалась на месте. В префектуре отметили, что сегодня проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока дома № 11 на 13-й Парковой улице.
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восточный административный округ (москва)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва, префектура вао г. москвы, восточный административный округ (москва), следственный комитет россии (ск рф)
15:40 18.02.2022 (обновлено: 17:53 18.02.2022)
В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу
В Москве упавшая с крыши наледь убила женщину, проигнорировавшую предупреждения рабочих