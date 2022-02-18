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В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу
В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу
Женщина погибла в Москве из-за упавшей на нее с крыши наледи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:40
2022-02-18T17:53
происшествия
россия
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
префектура вао г. москвы
восточный административный округ (москва)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Женщина погибла в Москве из-за упавшей на нее с крыши наледи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. В пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы сообщили, что погибшая женщина проигнорировала меры безопасности.С крыши жилого дома, расположенного по 13-й Парковой улице, на женщину 1963 года рождения упала наледь, от полученных повреждений она скончалась на месте. В префектуре отметили, что сегодня проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока дома № 11 на 13-й Парковой улице.
россия
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происшествия, россия, москва, префектура вао г. москвы, восточный административный округ (москва), следственный комитет россии (ск рф)
15:40 18.02.2022 (обновлено: 17:53 18.02.2022)
 
В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу

В Москве упавшая с крыши наледь убила женщину, проигнорировавшую предупреждения рабочих

© РИА НовостиНа месте гибели женщины от падения наледи с крыши в Москве
На месте гибели женщины от падения наледи с крыши в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости
На месте гибели женщины от падения наледи с крыши в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Женщина погибла в Москве из-за упавшей на нее с крыши наледи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. В пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы сообщили, что погибшая женщина проигнорировала меры безопасности.
С крыши жилого дома, расположенного по 13-й Парковой улице, на женщину 1963 года рождения упала наледь, от полученных повреждений она скончалась на месте.
В префектуре отметили, что сегодня проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока дома № 11 на 13-й Парковой улице.

"Работы проходили с выполнением всех необходимых охранных мероприятий: участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство. Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась", — говорится в сообщении.

 
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