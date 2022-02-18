https://ria.ru/20220218/morgenshtern-1773551607.html

Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна

Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна - РИА Новости, 18.02.2022

Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна

Судебные приставы наложили некие ограничения на имущество рэпера Моргенштерна, о чем его защита узнала из СМИ, после чего штрафы были оплачены, рассказал РИА... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:27

2022-02-18T13:27

2022-02-18T14:33

общество

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

александр бастрыкин

шоубиз

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Судебные приставы наложили некие ограничения на имущество рэпера Моргенштерна, о чем его защита узнала из СМИ, после чего штрафы были оплачены, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин."За нарушения правил дорожного движения были выписаны штрафы на общую сумму порядка 9 тысяч рублей, а также наложены ограничения на определенное имущество Алишера", - отметил он.О каких именно ограничениях идет речь, пока неясно."Никаких уведомлений не приходило, корреспонденция по месту регистрации регулярно проверяется, но я уже лично оплатил эти штрафы. Надеюсь, вопрос будет закрыт в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.По его утверждению, приставы не уведомили Моргенштерна о начале исполнительного производства и не дали время для добровольного исполнения, как того требует закон.В конце прошлого года рэпер вместе с супругой покинул страну после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".Комментариями ФССП агентство пока не располагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/morgenshtern-1771871247.html

https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771816256.html

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общество, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), александр бастрыкин