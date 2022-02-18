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Шоубиз
https://ria.ru/20220218/morgenshtern-1773551607.html
Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна
Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна - РИА Новости, 18.02.2022
Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна
Судебные приставы наложили некие ограничения на имущество рэпера Моргенштерна, о чем его защита узнала из СМИ, после чего штрафы были оплачены, рассказал РИА... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:27
2022-02-18T14:33
общество
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
александр бастрыкин
шоубиз
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Судебные приставы наложили некие ограничения на имущество рэпера Моргенштерна, о чем его защита узнала из СМИ, после чего штрафы были оплачены, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин."За нарушения правил дорожного движения были выписаны штрафы на общую сумму порядка 9 тысяч рублей, а также наложены ограничения на определенное имущество Алишера", - отметил он.О каких именно ограничениях идет речь, пока неясно."Никаких уведомлений не приходило, корреспонденция по месту регистрации регулярно проверяется, но я уже лично оплатил эти штрафы. Надеюсь, вопрос будет закрыт в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.По его утверждению, приставы не уведомили Моргенштерна о начале исполнительного производства и не дали время для добровольного исполнения, как того требует закон.В конце прошлого года рэпер вместе с супругой покинул страну после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".Комментариями ФССП агентство пока не располагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/morgenshtern-1771871247.html
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общество, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), александр бастрыкин
13:27 18.02.2022 (обновлено: 14:33 18.02.2022)
 
Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна

Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна из-за неуплаты штрафов ГИБДД

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Судебные приставы наложили некие ограничения на имущество рэпера Моргенштерна, о чем его защита узнала из СМИ, после чего штрафы были оплачены, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
"За нарушения правил дорожного движения были выписаны штрафы на общую сумму порядка 9 тысяч рублей, а также наложены ограничения на определенное имущество Алишера", - отметил он.
Рэп-исполнитель Моргенштерн на премьере шоу Русский ниндзя телеканала СТС в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 13:55
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков
О каких именно ограничениях идет речь, пока неясно.
"Никаких уведомлений не приходило, корреспонденция по месту регистрации регулярно проверяется, но я уже лично оплатил эти штрафы. Надеюсь, вопрос будет закрыт в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.
По его утверждению, приставы не уведомили Моргенштерна о начале исполнительного производства и не дали время для добровольного исполнения, как того требует закон.
В конце прошлого года рэпер вместе с супругой покинул страну после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".
Комментариями ФССП агентство пока не располагает.
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 10:33Шоубиз
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России
 
ШоубизОбществоМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Александр Бастрыкин
 
 
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