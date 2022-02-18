19:32 18.02.2022 (обновлено: 19:33 18.02.2022)
Минздрав ЛНР развернул пункты помощи на границе с Россией
Минздрав ЛНР развернул пункты медицинской помощи на границе с Россией из-за эвакуации
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Матвеев-Курган" в Ростовской области
Пункт пропуска "Матвеев-Курган" в Ростовской области
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) развернуло мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией в связи с эвакуацией населения.
Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республики в связи с планами ВС Украины зайти на территорию республик Донбасса.
"Министерством здравоохранения развернуты мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией. Утвержден план эвакуации лечебных учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, предоставленном журналистам.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев