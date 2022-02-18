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Минздрав ЛНР развернул пункты помощи на границе с Россией
Минздрав ЛНР развернул пункты помощи на границе с Россией - РИА Новости, 18.02.2022
Минздрав ЛНР развернул пункты помощи на границе с Россией
Министерство здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) развернуло мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:32
2022-02-18T19:33
донецкая народная республика
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
россия
ростовская область
днр
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) развернуло мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией в связи с эвакуацией населения.Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республики в связи с планами ВС Украины зайти на территорию республик Донбасса."Министерством здравоохранения развернуты мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией. Утвержден план эвакуации лечебных учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, предоставленном журналистам.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773660340.html
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донецкая народная республика, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия, ростовская область, днр, лнр
19:32 18.02.2022 (обновлено: 19:33 18.02.2022)
 
Минздрав ЛНР развернул пункты помощи на границе с Россией

Минздрав ЛНР развернул пункты медицинской помощи на границе с Россией из-за эвакуации

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Матвеев-Курган" в Ростовской области
Пункт пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пункт пропуска "Матвеев-Курган" в Ростовской области
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) развернуло мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией в связи с эвакуацией населения.
Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республики в связи с планами ВС Украины зайти на территорию республик Донбасса.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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"Министерством здравоохранения развернуты мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией. Утвержден план эвакуации лечебных учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, предоставленном журналистам.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:48
"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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