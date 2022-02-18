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Силовики обстреляли из минометов еще три населенных пункта ЛНР
Силовики обстреляли из минометов еще три населенных пункта ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Силовики обстреляли из минометов еще три населенных пункта ЛНР
Украинские силовики из минометов вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:19
2022-02-18T10:39
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики из минометов вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики с начала суток открыли огонь по пяти населенным пунктам республики"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиновка, Калиново и Санжаровка из минометов калибром 120 миллиметров.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/mest-1773474134.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, украина, сцкк
10:19 18.02.2022 (обновлено: 10:39 18.02.2022)
 
Силовики обстреляли из минометов еще три населенных пункта ЛНР

Украинские силовики обстреляли из тяжелых минометов еще три населенных пункта ЛНР

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений в Харьковской области
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные во время учений в Харьковской области
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики из минометов вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики с начала суток открыли огонь по пяти населенным пунктам республики
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиновка, Калиново и Санжаровка из минометов калибром 120 миллиметров.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
07:20
На Украине придумали способ "отомстить" Западу
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
04:02
Всех жителей Киева собрались эвакуировать
 
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