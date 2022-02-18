https://ria.ru/20220218/mikita-1773559934.html

Глава Закарпатской области назвал россиян братьями украинцев

Глава Закарпатской области назвал россиян братьями украинцев - РИА Новости, 18.02.2022

Глава Закарпатской области назвал россиян братьями украинцев

Глава закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита заявил, что россияне – братья украинцев, кабинет министров Украины изучит его заявление и примет... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:57

2022-02-18T13:57

2022-02-18T13:57

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владимир зеленский

денис шмыгаль

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верховная рада украины

закарпатская область

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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Глава закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита заявил, что россияне – братья украинцев, кабинет министров Украины изучит его заявление и примет меры, заявил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль."За этим следит Россия. Хотя там проживают и наши братья, это наши братья, действительно. Но руководство России на самом деле недружественно, оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение", - сказал Микита на заседании областного совета, передает интернет-издание. "Цензор.НЕТ".Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство изучит данное заявление и будет принимать соответствующие меры."Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры", - сказал Шмыгаль, выступая в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде Украины.Пезидент Украины Владимир Зеленский в декабре уволил Петра Добромильского с должности временно исполняющего обязанности главы Закарпатской областной госадминистрации и назначил главой администрации Виктора Микиту,

https://ria.ru/20220216/voyna-1773020813.html

https://ria.ru/20220216/samuray-1773181965.html

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в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, россия, верховная рада украины, закарпатская область