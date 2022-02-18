Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/menyaylo-1773498741.html
Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с "омикроном"
Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с "омикроном" - РИА Новости, 18.02.2022
Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с "омикроном"
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у главы Северной Осетии Сергея Меняйло, он в больнице, состояние не вызывает опасений, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:39
2022-02-18T10:53
распространение коронавируса
сергей меняйло
политика
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
республика северная осетия - алания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727551762_0:194:2994:1878_1920x0_80_0_0_06b38ef82e0aea41f5f009fa37af055d.jpg
ПЯТИГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у главы Северной Осетии Сергея Меняйло, он в больнице, состояние не вызывает опасений, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.По информации властей, после контакта с одним из заболевших сотрудников аппарата главы было проведено тестирование. ПЦР-тест показал положительный результат при отсутствии явных симптомов, было решено взять главу республики под наблюдение врачей и провести полноценное обследование, добавили в пресс-службе."Сейчас Сергей Иванович находится в Республиканской клинической больнице. Его состояние не вызывает опасений, болезнь протекает легко. Глава продолжает работать дистанционно", - добавляют власти.
https://ria.ru/20220215/zhirinovskiy-1772816450.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727551762_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_5a46aee56f5cad10f555cf20e14ada80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей меняйло, политика, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика северная осетия - алания
10:39 18.02.2022 (обновлено: 10:53 18.02.2022)
 
Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с "омикроном"

Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Меняйло
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Меняйло
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у главы Северной Осетии Сергея Меняйло, он в больнице, состояние не вызывает опасений, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.
"У главы Северной Осетии Сергея Меняйло, действительно, выявлен коронавирус. Это штамм "омикрон", - говорится в сообщении.
По информации властей, после контакта с одним из заболевших сотрудников аппарата главы было проведено тестирование. ПЦР-тест показал положительный результат при отсутствии явных симптомов, было решено взять главу республики под наблюдение врачей и провести полноценное обследование, добавили в пресс-службе.
"Сейчас Сергей Иванович находится в Республиканской клинической больнице. Его состояние не вызывает опасений, болезнь протекает легко. Глава продолжает работать дистанционно", - добавляют власти.
Бывший вице-спикер Госдумы и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев
15 февраля, 01:16
Сын Жириновского опубликовал пост с фразой "только живи"
 
Распространение коронавирусаСергей МеняйлоПолитикаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала