https://ria.ru/20220218/menyaylo-1773498741.html
Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с "омикроном"
Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с "омикроном" - РИА Новости, 18.02.2022
Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с "омикроном"
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у главы Северной Осетии Сергея Меняйло, он в больнице, состояние не вызывает опасений, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:39
2022-02-18T10:39
2022-02-18T10:53
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ПЯТИГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у главы Северной Осетии Сергея Меняйло, он в больнице, состояние не вызывает опасений, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.По информации властей, после контакта с одним из заболевших сотрудников аппарата главы было проведено тестирование. ПЦР-тест показал положительный результат при отсутствии явных симптомов, было решено взять главу республики под наблюдение врачей и провести полноценное обследование, добавили в пресс-службе."Сейчас Сергей Иванович находится в Республиканской клинической больнице. Его состояние не вызывает опасений, болезнь протекает легко. Глава продолжает работать дистанционно", - добавляют власти.
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сергей меняйло, политика, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика северная осетия - алания
10:39 18.02.2022 (обновлено: 10:53 18.02.2022)
Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с "омикроном"
Главу Северной Осетии Меняйло госпитализировали с омикрон-штаммом коронавируса
ПЯТИГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у главы Северной Осетии Сергея Меняйло, он в больнице, состояние не вызывает опасений, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.
"У главы Северной Осетии Сергея Меняйло, действительно, выявлен коронавирус. Это штамм "омикрон", - говорится в сообщении.
По информации властей, после контакта с одним из заболевших сотрудников аппарата главы было проведено тестирование. ПЦР-тест показал положительный результат при отсутствии явных симптомов, было решено взять главу республики под наблюдение врачей и провести полноценное обследование, добавили в пресс-службе.
"Сейчас Сергей Иванович находится в Республиканской клинической больнице. Его состояние не вызывает опасений, болезнь протекает легко. Глава продолжает работать дистанционно", - добавляют власти.