01:14 18.02.2022 (обновлено: 05:17 18.02.2022)
Еврейские организации раскритиковали Илона Маска, сославшегося на Гитлера
Американский еврейский комитет раскритиковал Илона Маска, сравнившего Трюдо с Гитлером
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал, а затем удалил твит, в котором он сравнил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с лидером нацистов Адольфом Гитлером, еврейские организации подвергли основателя компании Tesla критике.
В своем твите Маск отреагировал на сообщение портала CoinDesk, сообщившим, что правительство Канады пресекает криптовалютные транзакции, направленные на помощь дальнобойщикам, протестующим против вакцинации.
Самый богатый человек в мире в ответ разместил фотографию Гитлера с надписью: "Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет", пишут СМИ, разместившие скриншот удаленного сообщения.
Шутка Маска вызвала резкую критику со стороны еврейских организаций.
"Илон Маск поступил крайне неразумно, сославшись на Гитлера, чтобы высказать свою точку зрения в социальных сетях… Он должен немедленно извиниться", - говорится в заявлении Американского еврейского комитета.
Руководство музея в Освенциме назвало использование образа Гитлера вызывающим печаль и тревогу. "Это неуважение к памяти всех жертв нацистского режима и причиняет боль многим людям", - заявили они.
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