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Еврейские организации раскритиковали Илона Маска, сославшегося на Гитлера

Еврейские организации раскритиковали Илона Маска, сославшегося на Гитлера - РИА Новости, 18.02.2022

Еврейские организации раскритиковали Илона Маска, сославшегося на Гитлера

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал, а затем удалил твит, в котором он сравнил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с лидером нацистов Адольфом... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T01:14

2022-02-18T01:14

2022-02-18T05:17

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илон маск

джастин трюдо

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал, а затем удалил твит, в котором он сравнил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с лидером нацистов Адольфом Гитлером, еврейские организации подвергли основателя компании Tesla критике.В своем твите Маск отреагировал на сообщение портала CoinDesk, сообщившим, что правительство Канады пресекает криптовалютные транзакции, направленные на помощь дальнобойщикам, протестующим против вакцинации.Самый богатый человек в мире в ответ разместил фотографию Гитлера с надписью: "Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет", пишут СМИ, разместившие скриншот удаленного сообщения.Шутка Маска вызвала резкую критику со стороны еврейских организаций.Руководство музея в Освенциме назвало использование образа Гитлера вызывающим печаль и тревогу. "Это неуважение к памяти всех жертв нацистского режима и причиняет боль многим людям", - заявили они.

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в мире, сша, канада, илон маск, джастин трюдо