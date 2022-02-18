https://ria.ru/20220218/makron-1773581152.html

Брижит Макрон подала иск из-за слухов о ее трансгендерности

Брижит Макрон подала иск из-за слухов о ее трансгендерности - РИА Новости, 18.02.2022

Брижит Макрон подала иск из-за слухов о ее трансгендерности

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подала в суд на двух женщин, распространявших в интернете ложные слухи о том, что она - трансгендер,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:31

2022-02-18T15:31

2022-02-18T15:31

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подала в суд на двух женщин, распространявших в интернете ложные слухи о том, что она - трансгендер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник."Первая леди Брижит Макрон подала в суд Парижа на двух женщин, распространявших в интернете ложные сведения, согласно которым она - трансгендерная женщина", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что первое слушание по этому гражданскому производству назначено на 15 июня.В январе Брижит Макрон заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом древе в интернете.Ранее сообщалось, что Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что супруга президента Франции была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди) и сменила пол.

https://ria.ru/20220114/makron-1767824385.html

https://ria.ru/20211228/frantsiya-1765707787.html

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в мире, брижит макрон, париж, франция