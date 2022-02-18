Брижит Макрон подала иск из-за слухов о ее трансгендерности
Брижит Макрон подала в суд на двух женщин, распространявших слухи о ее трансгендерности
© AP Photo / Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон в Елисейском дворце в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подала в суд на двух женщин, распространявших в интернете ложные слухи о том, что она - трансгендер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.
"Первая леди Брижит Макрон подала в суд Парижа на двух женщин, распространявших в интернете ложные сведения, согласно которым она - трансгендерная женщина", - говорится в сообщении агентства.
14 января, 12:48Брижит Макрон заявила, что она не трансгендер
Отмечается, что первое слушание по этому гражданскому производству назначено на 15 июня.
В январе Брижит Макрон заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом древе в интернете.
Ранее сообщалось, что Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что супруга президента Франции была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди) и сменила пол.
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