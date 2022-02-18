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Брижит Макрон подала иск из-за слухов о ее трансгендерности
Брижит Макрон подала иск из-за слухов о ее трансгендерности - РИА Новости, 18.02.2022
Брижит Макрон подала иск из-за слухов о ее трансгендерности
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подала в суд на двух женщин, распространявших в интернете ложные слухи о том, что она - трансгендер,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:31
2022-02-18T15:31
в мире
брижит макрон
париж
франция
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подала в суд на двух женщин, распространявших в интернете ложные слухи о том, что она - трансгендер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник."Первая леди Брижит Макрон подала в суд Парижа на двух женщин, распространявших в интернете ложные сведения, согласно которым она - трансгендерная женщина", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что первое слушание по этому гражданскому производству назначено на 15 июня.В январе Брижит Макрон заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом древе в интернете.Ранее сообщалось, что Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что супруга президента Франции была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди) и сменила пол.
https://ria.ru/20220114/makron-1767824385.html
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в мире, брижит макрон, париж, франция
15:31 18.02.2022
 
Брижит Макрон подала иск из-за слухов о ее трансгендерности

Брижит Макрон подала в суд на двух женщин, распространявших слухи о ее трансгендерности

© AP Photo / Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подала в суд на двух женщин, распространявших в интернете ложные слухи о том, что она - трансгендер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.
"Первая леди Брижит Макрон подала в суд Парижа на двух женщин, распространявших в интернете ложные сведения, согласно которым она - трансгендерная женщина", - говорится в сообщении агентства.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 12:48
Брижит Макрон заявила, что она не трансгендер
Отмечается, что первое слушание по этому гражданскому производству назначено на 15 июня.
В январе Брижит Макрон заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом древе в интернете.
Ранее сообщалось, что Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что супруга президента Франции была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди) и сменила пол.
Брижит Макрон в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 08:00
Францией правят трансгендеры
 
В миреБрижит МакронПарижФранция
 
 
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