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Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона
Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона - РИА Новости, 18.02.2022
Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона
Amazon Prime Video закроет "Удивительную миссис Мейзел" после пятого сезона. Об этом сообщает Yahoo Entertainment. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:33
2022-02-18T06:33
2022-02-18T06:33
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Amazon Prime Video закроет "Удивительную миссис Мейзел" после пятого сезона. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.События в шоу начинаются в 1958 году. Главная героиня — домохозяйка Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахан). После того, как муж ушел к другой, она неожиданно начинает выступать со стендапом. "Удивительная миссис Мейзел" — один из самых известных проектов Amazon Prime Video. Он был более 50 раз номинировал на "Эмми" и 20 раз стал лауреатом этой престижной премии. Первый сезон сериала вышел в 2017 году, а четвертый — стартует в эфире с 18 февраля.
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новости культуры, кино и сериалы
Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона
Amazon Prime Video заявил, что пятый сезон "Удивительной миссис Мейзел" станет последним