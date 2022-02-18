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Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона

Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона - РИА Новости, 18.02.2022

Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона

Amazon Prime Video закроет "Удивительную миссис Мейзел" после пятого сезона. Об этом сообщает Yahoo Entertainment. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T06:33

2022-02-18T06:33

2022-02-18T06:33

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Amazon Prime Video закроет "Удивительную миссис Мейзел" после пятого сезона. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.События в шоу начинаются в 1958 году. Главная героиня — домохозяйка Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахан). После того, как муж ушел к другой, она неожиданно начинает выступать со стендапом. "Удивительная миссис Мейзел" — один из самых известных проектов Amazon Prime Video. Он был более 50 раз номинировал на "Эмми" и 20 раз стал лауреатом этой престижной премии. Первый сезон сериала вышел в 2017 году, а четвертый — стартует в эфире с 18 февраля.

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