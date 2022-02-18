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Культура
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Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона
Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона - РИА Новости, 18.02.2022
Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона
Amazon Prime Video закроет "Удивительную миссис Мейзел" после пятого сезона. Об этом сообщает Yahoo Entertainment. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:33
2022-02-18T06:33
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Amazon Prime Video закроет "Удивительную миссис Мейзел" после пятого сезона. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.События в шоу начинаются в 1958 году. Главная героиня — домохозяйка Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахан). После того, как муж ушел к другой, она неожиданно начинает выступать со стендапом. "Удивительная миссис Мейзел" — один из самых известных проектов Amazon Prime Video. Он был более 50 раз номинировал на "Эмми" и 20 раз стал лауреатом этой престижной премии. Первый сезон сериала вышел в 2017 году, а четвертый — стартует в эфире с 18 февраля.
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новости культуры, кино и сериалы
06:33 18.02.2022
 
Сериал "Удивительная миссис Мейзел" закроют после пятого сезона

Amazon Prime Video заявил, что пятый сезон "Удивительной миссис Мейзел" станет последним

© Amazon Studios (2017) Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
Кадр из сериала Удивительная миссис Мейзел
© Amazon Studios (2017)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Amazon Prime Video закроет "Удивительную миссис Мейзел" после пятого сезона. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.
"Для Prime Video этот сериал значит очень многое. Влияние его успеха будет ощущаться еще долго после релиза последнего сезона", — заметила Дженнифер Салке, глава Amazon Studios
События в шоу начинаются в 1958 году. Главная героиня — домохозяйка Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахан). После того, как муж ушел к другой, она неожиданно начинает выступать со стендапом.
"Удивительная миссис Мейзел" — один из самых известных проектов Amazon Prime Video. Он был более 50 раз номинировал на "Эмми" и 20 раз стал лауреатом этой престижной премии.
Первый сезон сериала вышел в 2017 году, а четвертый — стартует в эфире с 18 февраля.
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