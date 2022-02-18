https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773635789.html

Лукашенко пообещал асимметричный ответ в случае агрессии

Лукашенко пообещал асимметричный ответ в случае агрессии - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко пообещал асимметричный ответ в случае агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, "но, если кому-то неймется", то ответ будет асимметричным. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:08

2022-02-18T18:08

2022-02-18T18:08

в мире

владимир путин

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, "но, если кому-то неймется", то ответ будет асимметричным."Повторю то, что я сказал совсем недавно. Мы не хотим войны, но, если кому-то неймется, ответ будет совершенно ассиметричный. Наверно, все в мире это понимают. И в этом направлении, защищая безопасность своих народов и свои государства, мы будем действовать адекватно", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220218/belorussiya-1773609882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, александр лукашенко