Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773627965.html
"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко
"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022
"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко
События в Казахстане являются свидетельством того, что "разорвать" страны, настроенные на единение, в том числе Россию и Белоруссию, не получится, заявил... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:44
2022-02-18T17:44
владимир путин
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766034798_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_a68ae743f62f6d674884353c440a0a00.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. События в Казахстане являются свидетельством того, что "разорвать" страны, настроенные на единение, в том числе Россию и Белоруссию, не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Владимир Владимирович заметил, и я абсолютно с ним согласен, нас пытаются разорвать, развести. И не только Россию и Белоруссию, но и все те государства, которые настроены на единение. Это тоже не тот путь, ничего не получится, Казахстан тому свидетельство. Мы это ценим", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609378.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766034798_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_793baff50d8095f583b7264247d97a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
17:44 18.02.2022
 
"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко заявил, что "разорвать" Россию и Белоруссию не получится

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. События в Казахстане являются свидетельством того, что "разорвать" страны, настроенные на единение, в том числе Россию и Белоруссию, не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Владимир Владимирович заметил, и я абсолютно с ним согласен, нас пытаются разорвать, развести. И не только Россию и Белоруссию, но и все те государства, которые настроены на единение. Это тоже не тот путь, ничего не получится, Казахстан тому свидетельство. Мы это ценим", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 16:49
Россия и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны, заявил Лукашенко
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Владимир ПутинБелоруссияРоссияВ миреАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала