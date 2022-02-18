https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773627965.html

"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко

"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022

"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко

События в Казахстане являются свидетельством того, что "разорвать" страны, настроенные на единение, в том числе Россию и Белоруссию, не получится, заявил... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:44

2022-02-18T17:44

2022-02-18T17:44

владимир путин

белоруссия

россия

в мире

александр лукашенко

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. События в Казахстане являются свидетельством того, что "разорвать" страны, настроенные на единение, в том числе Россию и Белоруссию, не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Владимир Владимирович заметил, и я абсолютно с ним согласен, нас пытаются разорвать, развести. И не только Россию и Белоруссию, но и все те государства, которые настроены на единение. Это тоже не тот путь, ничего не получится, Казахстан тому свидетельство. Мы это ценим", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко