https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773627965.html
"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко
"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022
"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко
События в Казахстане являются свидетельством того, что "разорвать" страны, настроенные на единение, в том числе Россию и Белоруссию, не получится, заявил... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:44
2022-02-18T17:44
2022-02-18T17:44
владимир путин
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. События в Казахстане являются свидетельством того, что "разорвать" страны, настроенные на единение, в том числе Россию и Белоруссию, не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Владимир Владимирович заметил, и я абсолютно с ним согласен, нас пытаются разорвать, развести. И не только Россию и Белоруссию, но и все те государства, которые настроены на единение. Это тоже не тот путь, ничего не получится, Казахстан тому свидетельство. Мы это ценим", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
"Разорвать" Россию и Белоруссию не получится, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко заявил, что "разорвать" Россию и Белоруссию не получится