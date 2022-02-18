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Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным реализацию союзных программ
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным реализацию союзных программ - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным реализацию союзных программ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров обсудил реализацию союзных программ, в том числе РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:51
2022-02-18T17:26
александр лукашенко
в мире
владимир путин
белоруссия
союзное государство
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров обсудил реализацию союзных программ, в том числе в налоговой и таможенной сферах."За внешней политикой мы не оставили без внимания ход интеграции в Союзном государстве. Четыре с половиной месяца прошло с момента подписания декрета высшего союзного государства. В нем утверждены основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ. Примерно на 30% мы продвинулись в выполнении этих программ", - сказал Лукашенко по итогам переговоров.По его словам, сейчас особое внимание сосредоточено на таких направлениях, как налоговая сфера, таможенное сотрудничество, формирование объединенного рынка газа.
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александр лукашенко, в мире, владимир путин, белоруссия, союзное государство
16:51 18.02.2022 (обновлено: 17:26 18.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным реализацию союзных программ

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным реализацию союзных программ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров обсудил реализацию союзных программ, в том числе в налоговой и таможенной сферах.
"За внешней политикой мы не оставили без внимания ход интеграции в Союзном государстве. Четыре с половиной месяца прошло с момента подписания декрета высшего союзного государства. В нем утверждены основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ. Примерно на 30% мы продвинулись в выполнении этих программ", - сказал Лукашенко по итогам переговоров.
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По его словам, сейчас особое внимание сосредоточено на таких направлениях, как налоговая сфера, таможенное сотрудничество, формирование объединенного рынка газа.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Александр ЛукашенкоВ миреВладимир ПутинБелоруссияСоюзное государство
 
 
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