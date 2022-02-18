https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773610055.html

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным реализацию союзных программ

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным реализацию союзных программ - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным реализацию союзных программ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров обсудил реализацию союзных программ, в том числе РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:51

2022-02-18T16:51

2022-02-18T17:26

александр лукашенко

в мире

владимир путин

белоруссия

союзное государство

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров обсудил реализацию союзных программ, в том числе в налоговой и таможенной сферах."За внешней политикой мы не оставили без внимания ход интеграции в Союзном государстве. Четыре с половиной месяца прошло с момента подписания декрета высшего союзного государства. В нем утверждены основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ. Примерно на 30% мы продвинулись в выполнении этих программ", - сказал Лукашенко по итогам переговоров.По его словам, сейчас особое внимание сосредоточено на таких направлениях, как налоговая сфера, таможенное сотрудничество, формирование объединенного рынка газа.

https://ria.ru/20220218/putin-1773605117.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, в мире, владимир путин, белоруссия, союзное государство