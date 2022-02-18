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https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609378.html
Россия и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022
Россия и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:49
2022-02-18T17:27
политика
владимир путин
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны."Но то, что мы, белорусы и россияне выстоим и выйдем из этой гибридной войны, это уже понятно. Мы видим, как усилилась кооперация в промышленности, а в структуре двусторонней торговли появились десятки новых товарных позиций. И как диверсифицируются наши внешнеторговые потоки. Мир большой, на все ворота замки не повесишь и все транспортные пути не перекроешь", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Дарья Буймова
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политика, владимир путин, россия, александр лукашенко
16:49 18.02.2022 (обновлено: 17:27 18.02.2022)
 
Россия и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны.
"Но то, что мы, белорусы и россияне выстоим и выйдем из этой гибридной войны, это уже понятно. Мы видим, как усилилась кооперация в промышленности, а в структуре двусторонней торговли появились десятки новых товарных позиций. И как диверсифицируются наши внешнеторговые потоки. Мир большой, на все ворота замки не повесишь и все транспортные пути не перекроешь", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:59
Путин о западных санкциях: мы сами должны себе помогать
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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