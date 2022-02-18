https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609378.html

Россия и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны, заявил Лукашенко

Россия и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022

Россия и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:49

2022-02-18T16:49

2022-02-18T17:27

политика

владимир путин

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия выстоят и выйдут из гибридной войны."Но то, что мы, белорусы и россияне выстоим и выйдем из этой гибридной войны, это уже понятно. Мы видим, как усилилась кооперация в промышленности, а в структуре двусторонней торговли появились десятки новых товарных позиций. И как диверсифицируются наши внешнеторговые потоки. Мир большой, на все ворота замки не повесишь и все транспортные пути не перекроешь", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220218/putin-1773612975.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, александр лукашенко