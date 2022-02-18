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Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению
Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным противостояние санкционному давлению, и поблагодарил его за РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:48
2022-02-18T17:25
в мире
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным противостояние санкционному давлению, и поблагодарил его за указания на этот счет кабмину РФ."Не меньше, а то и больше пострадают те, кто в санкционной войне полез на передовую. Это тема, которой мы посвятили с Владимиром Владимировичем особое внимание, потому что вот этот бандитизм, попытка навязать нам экономическую войну, а она уже развязана против нас, она нам дорогого стоит. Мы, конечно, научились уже противостоять этим санкциям, укрепились, мы это констатировали, товарооборот между нами об этом свидетельствует, но тем не менее мы вынуждены очень много внимания уделять противодействию санкционному давлению", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также поблагодарил президента РФ за данные на этот счет указания кабмину. "Я благодарен президенту России, вам, Владимир Владимирович, за те распоряжения, которые вы только что отдали руководству Российской Федерации, ничего не скрывая от меня, в моем присутствии", - сказал Лукашенко.
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия
16:48 18.02.2022 (обновлено: 17:25 18.02.2022)
 
Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению

Глава Белоруссии Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным противостояние санкционному давлению, и поблагодарил его за указания на этот счет кабмину РФ.
"Не меньше, а то и больше пострадают те, кто в санкционной войне полез на передовую. Это тема, которой мы посвятили с Владимиром Владимировичем особое внимание, потому что вот этот бандитизм, попытка навязать нам экономическую войну, а она уже развязана против нас, она нам дорогого стоит. Мы, конечно, научились уже противостоять этим санкциям, укрепились, мы это констатировали, товарооборот между нами об этом свидетельствует, но тем не менее мы вынуждены очень много внимания уделять противодействию санкционному давлению", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Он также поблагодарил президента РФ за данные на этот счет указания кабмину. "Я благодарен президенту России, вам, Владимир Владимирович, за те распоряжения, которые вы только что отдали руководству Российской Федерации, ничего не скрывая от меня, в моем присутствии", - сказал Лукашенко.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссия
 
 
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