https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609174.html

Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению

Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным противостояние санкционному давлению, и поблагодарил его за РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:48

2022-02-18T16:48

2022-02-18T17:25

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александр лукашенко

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным противостояние санкционному давлению, и поблагодарил его за указания на этот счет кабмину РФ."Не меньше, а то и больше пострадают те, кто в санкционной войне полез на передовую. Это тема, которой мы посвятили с Владимиром Владимировичем особое внимание, потому что вот этот бандитизм, попытка навязать нам экономическую войну, а она уже развязана против нас, она нам дорогого стоит. Мы, конечно, научились уже противостоять этим санкциям, укрепились, мы это констатировали, товарооборот между нами об этом свидетельствует, но тем не менее мы вынуждены очень много внимания уделять противодействию санкционному давлению", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также поблагодарил президента РФ за данные на этот счет указания кабмину. "Я благодарен президенту России, вам, Владимир Владимирович, за те распоряжения, которые вы только что отдали руководству Российской Федерации, ничего не скрывая от меня, в моем присутствии", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773608549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия