https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773608154.html
Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков
Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики на Западе патологически опасны для окружающих. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:45
2022-02-18T16:45
2022-02-18T17:09
александр лукашенко
в мире
владимир путин
белоруссия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики на Западе патологически опасны для окружающих."У меня сложилось впечатление, что отдельные облеченные и облаченные прежде всего отдельными высокими и ответственными должностями политики из так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и, самое главное, для собственных народов", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220218/zapad-1773606938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, владимир путин, белоруссия
16:45 18.02.2022 (обновлено: 17:09 18.02.2022)
Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков
Президент Белоруссии Лукашенко: отдельные западные политики патологически опасны