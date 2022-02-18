https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773608154.html

Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков

Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики на Западе патологически опасны для окружающих. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:45

2022-02-18T16:45

2022-02-18T17:09

александр лукашенко

в мире

владимир путин

белоруссия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики на Западе патологически опасны для окружающих."У меня сложилось впечатление, что отдельные облеченные и облаченные прежде всего отдельными высокими и ответственными должностями политики из так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и, самое главное, для собственных народов", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220218/zapad-1773606938.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, в мире, владимир путин, белоруссия