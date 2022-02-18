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Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков
Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики на Западе патологически опасны для окружающих. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:45
2022-02-18T17:09
александр лукашенко
в мире
владимир путин
белоруссия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики на Западе патологически опасны для окружающих."У меня сложилось впечатление, что отдельные облеченные и облаченные прежде всего отдельными высокими и ответственными должностями политики из так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и, самое главное, для собственных народов", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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александр лукашенко, в мире, владимир путин, белоруссия
16:45 18.02.2022 (обновлено: 17:09 18.02.2022)
 
Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков

Президент Белоруссии Лукашенко: отдельные западные политики патологически опасны

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики на Западе патологически опасны для окружающих.
"У меня сложилось впечатление, что отдельные облеченные и облаченные прежде всего отдельными высокими и ответственными должностями политики из так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и, самое главное, для собственных народов", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:43
Лукашенко заявил о "скудоумии" многих западных политиков
Опубликовано: Наталья Макарова
 
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