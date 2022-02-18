https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773564911.html
Россия и Белоруссия должны противостоять давлению, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия должны противостоять давлению, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022
Россия и Белоруссия должны противостоять давлению, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что обе страны должны противостоять экономическому... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:15
2022-02-18T14:15
2022-02-18T14:57
белоруссия
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александр лукашенко
политика
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москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что обе страны должны противостоять экономическому давлению Запада, и выразил уверенность в том, что "удушить" их не получится."Очень важно сейчас, в начале года, настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому давлению экономическому - как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями, поэтому я хотел бы вас проинформировать по этому вопросу, как развиваются события", - сказал Лукашенко на переговорах в Кремле.Он добавил, что намерен обсудить дополнительные действия для того, чтобы Москва и Минск не снизили темпы экономического сотрудничества."Как вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится, удушить они никак нас не смогут", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773564490.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, политика, в мире, владимир путин, москва, минск
14:15 18.02.2022 (обновлено: 14:57 18.02.2022)
Россия и Белоруссия должны противостоять давлению, заявил Лукашенко
Лукашенко на встрече с Путиным: Россия и Белоруссия должны противостоять давлению