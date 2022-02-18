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Лукашенко пошутил, что рад разбавить своим визитом в Россию западные элиты
Лукашенко пошутил, что рад разбавить своим визитом в Россию западные элиты - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко пошутил, что рад разбавить своим визитом в Россию западные элиты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пошутил, что рад своим визитом "разбавить западную элиту". РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:14
2022-02-18T15:24
в мире
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 18 фев —РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пошутил, что рад своим визитом "разбавить западную элиту"."Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чем поговорить", - сказал Лукашенко.Переговоры президентов России и Белоруссии проходят на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
14:14 18.02.2022 (обновлено: 15:24 18.02.2022)
 
Лукашенко пошутил, что рад разбавить своим визитом в Россию западные элиты

Глава Белоруссии Лукашенко пошутил, что рад разбавить своим визитом западные элиты

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву
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МОСКВА, 18 фев —РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пошутил, что рад своим визитом "разбавить западную элиту".
"Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чем поговорить", - сказал Лукашенко.
Переговоры президентов России и Белоруссии проходят на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.
В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
 
В миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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