https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773563829.html

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:12

2022-02-18T14:12

2022-02-18T15:21

россия

в мире

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве."Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций", — сказал российский лидер.Он отметил, что прошлый год был достаточно продуктивным с точки зрения двустороннего сотрудничества. Путин также добавил, что страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства."Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет, собственно, давно развитие по очень многим из этих направлений", — сказал он.Лидеры также планируют обсудить региональную ситуацию и взаимодействие в военной сфере.Встреча лидеров проходила в Кремле у камина за небольшим столом."ОтПЦРились?" — спросил российский президент перед началом встречи у Лукашенко и после этого тепло обнял его."Давно уже сюда приехали", — ответил тот, указав, что ждал результаты теста на коронавирус.Переговоры проходят на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773564911.html

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россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко