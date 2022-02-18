https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773563829.html
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:12
2022-02-18T14:12
2022-02-18T15:21
россия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве."Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций", — сказал российский лидер.Он отметил, что прошлый год был достаточно продуктивным с точки зрения двустороннего сотрудничества. Путин также добавил, что страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства."Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет, собственно, давно развитие по очень многим из этих направлений", — сказал он.Лидеры также планируют обсудить региональную ситуацию и взаимодействие в военной сфере.Встреча лидеров проходила в Кремле у камина за небольшим столом."ОтПЦРились?" — спросил российский президент перед началом встречи у Лукашенко и после этого тепло обнял его."Давно уже сюда приехали", — ответил тот, указав, что ждал результаты теста на коронавирус.Переговоры проходят на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
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россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко
14:12 18.02.2022 (обновлено: 15:21 18.02.2022)
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве.
"Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций", — сказал российский лидер.
Он отметил, что прошлый год был достаточно продуктивным с точки зрения двустороннего сотрудничества. Путин также добавил, что страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства.
"Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет, собственно, давно развитие по очень многим из этих направлений", — сказал он.
Лидеры также планируют обсудить региональную ситуацию и взаимодействие в военной сфере.
"Сейчас активная фаза учений военных. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", — сказал Путин.
Встреча лидеров проходила в Кремле у камина за небольшим столом.
"ОтПЦРились?" — спросил российский президент перед началом встречи у Лукашенко и после этого тепло обнял его.
"Давно уже сюда приехали", — ответил тот, указав, что ждал результаты теста на коронавирус.
Переговоры проходят на фоне обострения обстановки в Восточной Европе
. В последние месяцы Запад обвиняет Москву
в подготовке "вторжения" на Украину
и усиливает свое присутствие в регионе.
В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО
у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном
и Брюсселем
истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева
на саботаж Минских соглашений по Донбассу
.