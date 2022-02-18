https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773551078.html

Песков ответил на вопрос о присутствии Лукашенко на учениях в России

Песков ответил на вопрос о присутствии Лукашенко на учениях в России - РИА Новости, 18.02.2022

Песков ответил на вопрос о присутствии Лукашенко на учениях в России

Присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания в РФ будет зависеть от их решения с российским лидером... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:26

2022-02-18T13:26

2022-02-18T13:26

безопасность

александр лукашенко

владимир путин

москва

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания в РФ будет зависеть от их решения с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если они решат быть там вместе, то значит они будут вместе. Но это будет зависеть от решения глав государств", - сказал Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит в пятницу рабочий визит в Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля переговоры глав государств подтвердили, уточнив, что в ходе встречи "планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности".В субботу под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

https://ria.ru/20220218/putin-1773544691.html

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безопасность, александр лукашенко, владимир путин, москва, ракетные войска стратегического назначения