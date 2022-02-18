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https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773551078.html
Песков ответил на вопрос о присутствии Лукашенко на учениях в России
Песков ответил на вопрос о присутствии Лукашенко на учениях в России - РИА Новости, 18.02.2022
Песков ответил на вопрос о присутствии Лукашенко на учениях в России
Присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания в РФ будет зависеть от их решения с российским лидером... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:26
2022-02-18T13:26
безопасность
александр лукашенко
владимир путин
москва
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания в РФ будет зависеть от их решения с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если они решат быть там вместе, то значит они будут вместе. Но это будет зависеть от решения глав государств", - сказал Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит в пятницу рабочий визит в Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля переговоры глав государств подтвердили, уточнив, что в ходе встречи "планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности".В субботу под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
https://ria.ru/20220218/putin-1773544691.html
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безопасность, александр лукашенко, владимир путин, москва, ракетные войска стратегического назначения
13:26 18.02.2022
 
Песков ответил на вопрос о присутствии Лукашенко на учениях в России

Песков: присутствие Лукашенко на учениях в России зависит от их решения с Путиным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания в РФ будет зависеть от их решения с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если они решат быть там вместе, то значит они будут вместе. Но это будет зависеть от решения глав государств", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
13:07
Путин будет наблюдать за учениями в ситуационном центре, заявил Песков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит в пятницу рабочий визит в Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля переговоры глав государств подтвердили, уточнив, что в ходе встречи "планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности".
В субботу под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:25Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях
 
БезопасностьАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваРакетные войска стратегического назначения
 
 
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