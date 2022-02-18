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Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Россию для общения с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:05
2022-02-18T11:05
2022-02-18T13:45
александр лукашенко
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москва
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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Россию для общения с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул первого"."Первый в Москве", — говорится в публикации.Лидеры планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.Переговоры состоятся на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
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«Вот это погода!» – Лукашенко прибыл по в Москву на переговоры с Путиным
«Вот это погода! Но у нас вчера хуже было»: Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным
2022-02-18T11:05
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александр лукашенко, белоруссия, москва, россия, владимир путин
11:05 18.02.2022 (обновлено: 13:45 18.02.2022)
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным