https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773504698.html

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Россию для общения с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:05

2022-02-18T11:05

2022-02-18T13:45

александр лукашенко

белоруссия

москва

россия

владимир путин

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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Россию для общения с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул первого"."Первый в Москве", — говорится в публикации.Лидеры планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.Переговоры состоятся на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772808246.html

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москва

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«Вот это погода!» – Лукашенко прибыл по в Москву на переговоры с Путиным «Вот это погода! Но у нас вчера хуже было»: Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным 2022-02-18T11:05 true PT0M09S

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александр лукашенко, белоруссия, москва, россия, владимир путин