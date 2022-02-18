https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773483156.html

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию для общения с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канала "Пул первого". РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:06

2022-02-18T09:06

2022-02-18T14:45

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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию для общения с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канала "Пул первого"."Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным", — говорится в публикации.Лидеры планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.Общение состоится на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772808246.html

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в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, москва, россия