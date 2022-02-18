https://ria.ru/20220218/lugansk-1773692299.html

Из Луганска выехали первые 55 эвакуированных жителей

Из Луганска выехали первые 55 эвакуированных жителей - РИА Новости, 19.02.2022

Из Луганска выехали первые 55 эвакуированных жителей

Первые 55 жителей Луганска в рамках мероприятий по эвакуации выехали в Россию, передает корреспондент РИА Новости с центрального автовокзала города. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-18T22:33

2022-02-18T22:33

2022-02-19T00:03

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

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донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Первые 55 жителей Луганска в рамках мероприятий по эвакуации выехали в Россию, передает корреспондент РИА Новости с центрального автовокзала города.В автобусе были преимущественно дети подросткового возраста и женщины."На данный момент уехал первый автобус, на подходе еще два автобуса стоят на перроне. Вы видели, что все налажено, замечаний у людей не было, все было без очереди и спокойно", - сказал журналистам директор Луганского автовокзала Владимир Герасимчук.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773695015.html

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773664928.html

донецкая народная республика

киев

украина

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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Эвакуация из Луганска Эвакуированные из луганска 2022-02-18T22:33 true PT0M38S

Эвакуация из Луганска Эвакуированные из луганска 2022-02-18T22:33 true PT0M38S

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Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика