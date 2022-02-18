22:33 18.02.2022 (обновлено: 00:03 19.02.2022)
Из Луганска выехали первые 55 эвакуированных жителей
Из Луганска в Россию выехали первые 55 эвакуированных жителей
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Первые 55 жителей Луганска в рамках мероприятий по эвакуации выехали в Россию, передает корреспондент РИА Новости с центрального автовокзала города.
В автобусе были преимущественно дети подросткового возраста и женщины.
"На данный момент уехал первый автобус, на подходе еще два автобуса стоят на перроне. Вы видели, что все налажено, замечаний у людей не было, все было без очереди и спокойно", - сказал журналистам директор Луганского автовокзала Владимир Герасимчук.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Дарья Буймова