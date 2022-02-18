https://ria.ru/20220218/lnr-1773643913.html

В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы

В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы

Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего не видит смысла в созыве внеочередного... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:32

2022-02-18T18:32

2022-02-18T19:10

в мире

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

владислав дейнего

руслан якубов

донецкая народная республика

киев

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего не видит смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы.Ранее полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах."Продолжая создавать провокационную ситуацию на линии разграничения, украинская сторона требует созыв внеочередного заседания рабочей группы по безопасности дабы "пропиариться", - говорится в заявлении Дейнего журналистам.Полпред ЛНР заявил, что в условиях неготовности Киева предметно работать, проводить внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности не имеет практического смысла. "Республики Донбасса выражали и продолжают выражать свою приверженность минским соглашениям, неукоснительно следуя всем взятым на себя обязательствам, поэтому если Киев в действительности преследует цель восстановления режима прекращения огня, то вооруженным формированиям Украины просто нужно прекратить провокационные обстрелы республик, подвергающие опасности мирных жителей", - добавил Дейгнего.Он пояснил, что в республике готовы к любой конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, "однако поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому сообществу - не намерены".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.

https://ria.ru/20220218/lnr-1773637215.html

луганская народная республика

донбасс

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, владислав дейнего, руслан якубов, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины