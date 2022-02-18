https://ria.ru/20220218/lnr-1773643913.html
В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы
В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы
Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего не видит смысла в созыве внеочередного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:32
2022-02-18T18:32
2022-02-18T19:10
в мире
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
владислав дейнего
руслан якубов
донецкая народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего не видит смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы.Ранее полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах."Продолжая создавать провокационную ситуацию на линии разграничения, украинская сторона требует созыв внеочередного заседания рабочей группы по безопасности дабы "пропиариться", - говорится в заявлении Дейнего журналистам.Полпред ЛНР заявил, что в условиях неготовности Киева предметно работать, проводить внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности не имеет практического смысла. "Республики Донбасса выражали и продолжают выражать свою приверженность минским соглашениям, неукоснительно следуя всем взятым на себя обязательствам, поэтому если Киев в действительности преследует цель восстановления режима прекращения огня, то вооруженным формированиям Украины просто нужно прекратить провокационные обстрелы республик, подвергающие опасности мирных жителей", - добавил Дейгнего.Он пояснил, что в республике готовы к любой конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, "однако поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому сообществу - не намерены".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
https://ria.ru/20220218/lnr-1773637215.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, владислав дейнего, руслан якубов, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
18:32 18.02.2022 (обновлено: 19:10 18.02.2022)
В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы
Полпред ЛНР Дейнего: смысла во внеочередном заседании контактной группы по Донбассу нет
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего не видит смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы.
Ранее полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах.
"Продолжая создавать провокационную ситуацию на линии разграничения, украинская сторона требует созыв внеочередного заседания рабочей группы по безопасности дабы "пропиариться", - говорится в заявлении Дейнего журналистам.
Полпред ЛНР заявил, что в условиях неготовности Киева предметно работать, проводить внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности не имеет практического смысла. "Республики Донбасса выражали и продолжают выражать свою приверженность минским соглашениям, неукоснительно следуя всем взятым на себя обязательствам, поэтому если Киев в действительности преследует цель восстановления режима прекращения огня, то вооруженным формированиям Украины просто нужно прекратить провокационные обстрелы республик, подвергающие опасности мирных жителей", - добавил Дейгнего.
Он пояснил, что в республике готовы к любой конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, "однако поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому сообществу - не намерены".
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов
, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник
заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев
целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе
, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР
подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины
, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.