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В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы
В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы
Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего не видит смысла в созыве внеочередного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:32
2022-02-18T19:10
в мире
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
владислав дейнего
руслан якубов
донецкая народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего не видит смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы.Ранее полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах."Продолжая создавать провокационную ситуацию на линии разграничения, украинская сторона требует созыв внеочередного заседания рабочей группы по безопасности дабы "пропиариться", - говорится в заявлении Дейнего журналистам.Полпред ЛНР заявил, что в условиях неготовности Киева предметно работать, проводить внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности не имеет практического смысла. "Республики Донбасса выражали и продолжают выражать свою приверженность минским соглашениям, неукоснительно следуя всем взятым на себя обязательствам, поэтому если Киев в действительности преследует цель восстановления режима прекращения огня, то вооруженным формированиям Украины просто нужно прекратить провокационные обстрелы республик, подвергающие опасности мирных жителей", - добавил Дейгнего.Он пояснил, что в республике готовы к любой конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, "однако поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому сообществу - не намерены".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
https://ria.ru/20220218/lnr-1773637215.html
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донбасс
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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, владислав дейнего, руслан якубов, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
18:32 18.02.2022 (обновлено: 19:10 18.02.2022)
 
В ЛНР не видят смысла во внеочередном заседании контактной группы

Полпред ЛНР Дейнего: смысла во внеочередном заседании контактной группы по Донбассу нет

© Sputnik / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего
Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего не видит смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы.
Ранее полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах.
"Продолжая создавать провокационную ситуацию на линии разграничения, украинская сторона требует созыв внеочередного заседания рабочей группы по безопасности дабы "пропиариться", - говорится в заявлении Дейнего журналистам.
Полпред ЛНР заявил, что в условиях неготовности Киева предметно работать, проводить внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности не имеет практического смысла. "Республики Донбасса выражали и продолжают выражать свою приверженность минским соглашениям, неукоснительно следуя всем взятым на себя обязательствам, поэтому если Киев в действительности преследует цель восстановления режима прекращения огня, то вооруженным формированиям Украины просто нужно прекратить провокационные обстрелы республик, подвергающие опасности мирных жителей", - добавил Дейгнего.
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Он пояснил, что в республике готовы к любой конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, "однако поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому сообществу - не намерены".
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВладислав ДейнегоРуслан ЯкубовДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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