Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/lnr-1773628252.html
Полицию в ЛНР перевели на усиленный режим службы
Полицию в ЛНР перевели на усиленный режим службы - РИА Новости, 18.02.2022
Полицию в ЛНР перевели на усиленный режим службы
МВД самопровозглашенной Луганской народной республики из-за обострения ситуации перешло на усиленный режим несения службы, сообщили журналистам в пятницу в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:45
2022-02-18T18:11
мвд лнр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150943/09/1509430964_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_49a4647bf154c396d5c0404ff1a518cd.jpg
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. МВД самопровозглашенной Луганской народной республики из-за обострения ситуации перешло на усиленный режим несения службы, сообщили журналистам в пятницу в Центре общественных связей МВД ЛНР.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию самопровозглашенных республик Донбасса."В поддержку заявления главы ЛНР о введении чрезвычайной ситуации в республике министерство внутренних дел ЛНР переходит на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками МВД ЛНР усилено патрулирование на улицах городов и районов Республики, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств, усилен контроль за соблюдением режима комендантского часа", - заявил представитель ведомства.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220218/dnr-1773604956.html
https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150943/09/1509430964_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_1a24347786cd744451971ee03a69817b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мвд лнр, ситуация в днр и лнр
17:45 18.02.2022 (обновлено: 18:11 18.02.2022)
 
Полицию в ЛНР перевели на усиленный режим службы

МВД ЛНР из-за обострения ситуации перешло на усиленный режим несения службы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСиловики в Луганске
Силовики в Луганске - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Силовики в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. МВД самопровозглашенной Луганской народной республики из-за обострения ситуации перешло на усиленный режим несения службы, сообщили журналистам в пятницу в Центре общественных связей МВД ЛНР.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию самопровозглашенных республик Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 16:36
Вооруженные силы ДНР находятся в полной боевой готовности, заявил Пушилин
"В поддержку заявления главы ЛНР о введении чрезвычайной ситуации в республике министерство внутренних дел ЛНР переходит на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками МВД ЛНР усилено патрулирование на улицах городов и районов Республики, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств, усилен контроль за соблюдением режима комендантского часа", - заявил представитель ведомства.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 17:23
ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник
Опубликовано: Наталья Макарова
 
МВД ЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала