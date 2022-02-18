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Глава ЛНР призвал жителей встать на защиту республики
Глава ЛНР призвал жителей встать на защиту республики - РИА Новости, 18.02.2022
Глава ЛНР призвал жителей встать на защиту республики
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:07
2022-02-18T17:27
ситуация в днр и лнр
в мире
лнр
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики."Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли", - сказал Пасечник в обращении к жителям ЛНР в пятницу.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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ситуация в днр и лнр, в мире, лнр
17:07 18.02.2022 (обновлено: 17:27 18.02.2022)
 
Глава ЛНР призвал жителей встать на защиту республики

Глава ЛНР Пасечник призвал мужчин, способных держать оружие, встать на защиту республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики.
"Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли", - сказал Пасечник в обращении к жителям ЛНР в пятницу.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
17:23
ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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