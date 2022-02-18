17:07 18.02.2022 (обновлено: 17:27 18.02.2022)
Глава ЛНР призвал жителей встать на защиту республики
Глава ЛНР Пасечник призвал мужчин, способных держать оружие, встать на защиту республики
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики.
"Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли", - сказал Пасечник в обращении к жителям ЛНР в пятницу.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Варвара Скокшина