https://ria.ru/20220218/lnr-1773505417.html

Киев продолжает подготовку к развязыванию боевых действий, заявили в ЛНР

Киев продолжает подготовку к развязыванию боевых действий, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

Киев продолжает подготовку к развязыванию боевых действий, заявили в ЛНР

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:08

2022-02-18T11:08

2022-02-18T11:24

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ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведется систематический обстрел территории Луганской народной республики", - заявил Филипоненко.По его словам, разведка ЛНР продолжает получать сведения о подготовке украинских силовиков к развязыванию боевых действий.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/dokazatelstva-1773444850.html

https://ria.ru/20220217/diversanty-1773396698.html

https://ria.ru/20220217/donbass-1773362380.html

луганская народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика