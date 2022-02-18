https://ria.ru/20220218/lnr-1773492595.html

В ЛНР за сутки 19 жилых домов получили повреждения из-за обстрелов

В ЛНР за сутки 19 жилых домов получили повреждения из-за обстрелов - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛНР за сутки 19 жилых домов получили повреждения из-за обстрелов

Девятнадцать домов были повреждены в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:12

2022-02-18T10:12

2022-02-18T10:33

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769482171_0:255:3080:1987_1920x0_80_0_0_2c3022e56ba3f2dfe936b5b947f01bbc.jpg

ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Девятнадцать домов были повреждены в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики 17 февраля 29 раз обстреляли территорию республики."Под огнем боевиков 79-й бригады (ВСУ – ред.) оказался населенный пункт Николаевка (под контролем ЛНР – ред.). Украинские артиллеристы по приказу комбрига Луценко нанесли прицельные удары, в результате которых повреждения получили семь жилых домов, газопровод низкого давления, повреждена линия электропередачи", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции. Он уточнил, что позже стало известно о множественных повреждениях остекления еще четырех многоквартирных домов в селе Николаевка, а также восьми домов в других населенных пунктах республики.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/diversanty-1773396698.html

https://ria.ru/20220218/otpor-1773471439.html

https://ria.ru/20220217/dokazatelstva-1773444850.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика