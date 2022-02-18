10:12 18.02.2022 (обновлено: 10:33 18.02.2022)
В ЛНР за сутки 19 жилых домов получили повреждения из-за обстрелов
Народная милиция ЛНР заявила о 19 поврежденных жилых домах за сутки из-за обстрелов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Девятнадцать домов были повреждены в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики 17 февраля 29 раз обстреляли территорию республики.
"Под огнем боевиков 79-й бригады (ВСУ – ред.) оказался населенный пункт Николаевка (под контролем ЛНР – ред.). Украинские артиллеристы по приказу комбрига Луценко нанесли прицельные удары, в результате которых повреждения получили семь жилых домов, газопровод низкого давления, повреждена линия электропередачи", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции. Он уточнил, что позже стало известно о множественных повреждениях остекления еще четырех многоквартирных домов в селе Николаевка, а также восьми домов в других населенных пунктах республики.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.