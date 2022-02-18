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В ЛНР за сутки 19 жилых домов получили повреждения из-за обстрелов
В ЛНР за сутки 19 жилых домов получили повреждения из-за обстрелов - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛНР за сутки 19 жилых домов получили повреждения из-за обстрелов
Девятнадцать домов были повреждены в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:12
2022-02-18T10:33
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Девятнадцать домов были повреждены в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики 17 февраля 29 раз обстреляли территорию республики."Под огнем боевиков 79-й бригады (ВСУ – ред.) оказался населенный пункт Николаевка (под контролем ЛНР – ред.). Украинские артиллеристы по приказу комбрига Луценко нанесли прицельные удары, в результате которых повреждения получили семь жилых домов, газопровод низкого давления, повреждена линия электропередачи", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции. Он уточнил, что позже стало известно о множественных повреждениях остекления еще четырех многоквартирных домов в селе Николаевка, а также восьми домов в других населенных пунктах республики.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/diversanty-1773396698.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
10:12 18.02.2022 (обновлено: 10:33 18.02.2022)
 
В ЛНР за сутки 19 жилых домов получили повреждения из-за обстрелов

Народная милиция ЛНР заявила о 19 поврежденных жилых домах за сутки из-за обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Девятнадцать домов были повреждены в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики 17 февраля 29 раз обстреляли территорию республики.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:51
В ЛНР заявили, что блокируют заход диверсантов на первомайском направлении
"Под огнем боевиков 79-й бригады (ВСУ – ред.) оказался населенный пункт Николаевка (под контролем ЛНР – ред.). Украинские артиллеристы по приказу комбрига Луценко нанесли прицельные удары, в результате которых повреждения получили семь жилых домов, газопровод низкого давления, повреждена линия электропередачи", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции. Он уточнил, что позже стало известно о множественных повреждениях остекления еще четырех многоквартирных домов в селе Николаевка, а также восьми домов в других населенных пунктах республики.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Луганск и Донецк готовы в любой момент дать отпор Киеву, заявил глава ЛНР
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Здание, пострадавшее в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 21:52
В ЛНР привели доказательства обстрела детского сада украинскими силовиками
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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