https://ria.ru/20220218/lifty-1773617255.html
Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году
Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году - РИА Новости, 18.02.2022
Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году
Более 280 лифтов заменят в жилых домах Восточного округа Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:13
2022-02-18T17:13
2022-02-18T17:19
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 280 лифтов заменят в жилых домах Восточного округа Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы.Дополняется, что самыми высокими зданиями, где заменят лифты, оказались два 22-этажных панельных дома на Новокосинской улице. Самым старым зданием для установки новых подъемников стала пятиэтажка в районе Соколиная гора.
https://ria.ru/20220216/lifty-1773178303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, москва, жкх, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва)