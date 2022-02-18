https://ria.ru/20220218/lifty-1773617255.html

Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году

Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году - РИА Новости, 18.02.2022

Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году

Более 280 лифтов заменят в жилых домах Восточного округа Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:13

2022-02-18T17:13

2022-02-18T17:19

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 280 лифтов заменят в жилых домах Восточного округа Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы.Дополняется, что самыми высокими зданиями, где заменят лифты, оказались два 22-этажных панельных дома на Новокосинской улице. Самым старым зданием для установки новых подъемников стала пятиэтажка в районе Соколиная гора.

https://ria.ru/20220216/lifty-1773178303.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, москва, жкх, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва)