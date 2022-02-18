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Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году
Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году - РИА Новости, 18.02.2022
Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году
Более 280 лифтов заменят в жилых домах Восточного округа Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:13
2022-02-18T17:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
жилье
москва
жкх
городское хозяйство москвы
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 280 лифтов заменят в жилых домах Восточного округа Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы.Дополняется, что самыми высокими зданиями, где заменят лифты, оказались два 22-этажных панельных дома на Новокосинской улице. Самым старым зданием для установки новых подъемников стала пятиэтажка в районе Соколиная гора.
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Алёна Пава
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общество, жилье, москва, жкх, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва)
17:13 18.02.2022 (обновлено: 17:19 18.02.2022)
 

Более 280 лифтов заменят в домах Восточного округа Москвы в этом году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамена лифта в многоквартирном доме
Замена лифта в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Замена лифта в многоквартирном доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 280 лифтов заменят в жилых домах Восточного округа Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра столицы.
"В 2022 году в жилых домах на востоке столицы установят 283 новых лифта. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Больше всего подъемников - 11 штук - обновят в доме 7 на 2-й улице Бухвостова в районе Преображенское", - говорится в сообщении.
Дополняется, что самыми высокими зданиями, где заменят лифты, оказались два 22-этажных панельных дома на Новокосинской улице. Самым старым зданием для установки новых подъемников стала пятиэтажка в районе Соколиная гора.
Кабина лифта в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 17:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 200 лифтов заменят на северо-западе Москвы в 2022 году
Опубликовано: Алёна Пава
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоЖильеМоскваЖКХГородское хозяйство МосквыВосточный административный округ (Москва)
 
 
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