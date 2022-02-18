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Всех пассажиров горящего у берегов Греции лайнера эвакуировали
Всех пассажиров горящего у берегов Греции лайнера эвакуировали - РИА Новости, 18.02.2022
Всех пассажиров горящего у берегов Греции лайнера эвакуировали
Все пассажиры и экипаж покинули паром Euroferry Olympia, на котором рано утром возник пожар, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:24
2022-02-18T08:24
2022-02-18T11:33
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АФИНЫ, 18 фев - РИА Новости. Все пассажиры и экипаж покинули паром Euroferry Olympia, на котором рано утром возник пожар, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.Все они покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы, их забирают суда порта и итальянской береговой охраны.В район происшествия направились фрегат "Гидра" и три вертолета. На месте находятся и работают пять судов портовой службы и одно судно береговой охраны Италии, сообщает агентство.В акватории моря дуют северо-западные ветры силой 4 балла по шкале Бофорта.Издание "Прото тема" сообщает, что пожар вышел из-под контроля. По предварительным данным, он начался с третьей палубы, причина неизвестна.
https://ria.ru/20220215/krushenie-1772942109.html
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в мире, греция, италия, новости - туризм
08:24 18.02.2022 (обновлено: 11:33 18.02.2022)
Всех пассажиров горящего у берегов Греции лайнера эвакуировали
AMHA: всех пассажиров горящего у берегов Греции лайнера эвакуировали, никто не пострадал