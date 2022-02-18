https://ria.ru/20220218/lavrov-1773568901.html

Лавров обвинил Киев в грубейшем нарушении своих обязательств

Лавров обвинил Киев в грубейшем нарушении своих обязательств - РИА Новости, 18.02.2022

Лавров обвинил Киев в грубейшем нарушении своих обязательств

Киев грубейшим образом нарушает свои обязательства уже не первый год, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обострение ситуации в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:34

2022-02-18T14:34

2022-02-18T14:40

в мире

киев

донбасс

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Киев грубейшим образом нарушает свои обязательства уже не первый год, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обострение ситуации в Донбассе."Уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/prizyv-1773432572.html

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в мире, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)