https://ria.ru/20220218/lantset-1773465986.html

Источник: российские военные применили в Сирии модернизированный "Ланцет"

Источник: российские военные применили в Сирии модернизированный "Ланцет" - РИА Новости, 18.02.2022

Источник: российские военные применили в Сирии модернизированный "Ланцет"

Российские военные применили против террористов в Сирии глубоко модернизированную версию барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) "Ланцет", способную нести... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T03:34

2022-02-18T03:34

2022-02-18T14:41

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские военные применили против террористов в Сирии глубоко модернизированную версию барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) "Ланцет", способную нести боевую часть большей массы, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.По его словам, глубоко модернизированный вариант дрона-камикадзе "получил обновленную аэродинамику — теперь у него одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте, а не два симметричных X-образных крыла, как раньше"."Новый аппарат получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенной мощности", — добавил источник.Ранее были показаны кадры применения в Сирии базовой версии разработанного компанией Zala-Aero (входит в концерн "Калашников") беспилотника "Ланцет-3". Та версия имеет два X-образных крыла и способна нести боевую часть массой три килограмма.Время полета этого варианта дрона-камикадзе составляет 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее, словно управляемая ракета "воздух — поверхность", полностью уничтожаясь сам.

https://ria.ru/20220208/dron-1771620089.html

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