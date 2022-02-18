https://ria.ru/20220218/krym-1773490719.html

Аксенов назвал день, ставший рубежом в истории возвращения Крыма в Россию

Аксенов назвал день, ставший рубежом в истории возвращения Крыма в Россию - РИА Новости, 18.02.2022

Аксенов назвал день, ставший рубежом в истории возвращения Крыма в Россию

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал 18 февраля, когда на майдане в Киеве восемь лет назад погибли крымские правоохранители, рубежом в истории Крыма, после... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:02

2022-02-18T10:02

2022-02-18T10:02

россия

в мире

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал 18 февраля, когда на майдане в Киеве восемь лет назад погибли крымские правоохранители, рубежом в истории Крыма, после которого крымчане взяли судьбу полуострова в свои руки."Этот день стал рубежом в истории Крыма. Подлое и безнаказанное убийство майданными отморозками правоохранителей, среди которых было трое крымчан, потрясло жителей нашего полуострова. Главными чувствами, которые испытывали тысячи людей в эти дни, были скорбь и гнев. Беспомощность украинской власти перед погромщиками была очевидной для всех. Мы понимали, что никто, кроме нас самих и России, не защитит Крым от крови и хаоса. И были обязаны взять судьбу полуострова в свои руки", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".По его словам, 18 февраля крымчане отдают дань памяти и уважения бойцам "Беркута" и внутренних войск, погибшим в 2014 году на киевском майдане."Они встали на пути беснующейся толпы и до конца выполнили свой долг, но были преданы трусливым украинским руководством, которое больше всего тряслось за свою шкуру и свои кошельки", - подчеркнул Аксенов.Аксенов отметил, что крымчане никогда не забудут имена тех, кто отдал жизнь, защищая их свободу и безопасность: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин.

https://ria.ru/20220217/krym-1773367553.html

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россия, в мире, сергей аксенов (политик), республика крым