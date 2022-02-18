https://ria.ru/20220218/kriptovalyuta-1773597277.html
ЦБ подготовил законопроект о запрете криптовалют в России
ЦБ подготовил законопроект о запрете криптовалют в России - РИА Новости, 18.02.2022
ЦБ подготовил законопроект о запрете криптовалют в России
Банк России разработал законопроект, запрещающий производство и оборот частных цифровых валют в стране. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:11
2022-02-18T16:11
2022-02-18T16:12
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
криптовалюта
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Банк России разработал законопроект, запрещающий производство и оборот частных цифровых валют в стране. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.Предложение ЦБ предусматривает введение штрафов за майнинг криптовалют, а также их покупку и продажу."Несоблюдение запрета на функционирование в Российской Федерации юридических лиц или запрета на осуществление деятельности физических лиц, способствующих (способствующей) организации выпуска и (или) выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей; на юридических лиц от 700 тысяч до одного миллиона рублей", — указывается в законопроекте.За несоблюдение запрета на прием платежей в криптовалюте граждан и должностных лиц могу оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 700 тысяч рублей до миллиона.В документе также предлагается установить санкции за владение частными цифровыми валютами:Помимо этого, регулятор предлагает запретить переводить средства в пользу организаторов выпуска или обращения криптовалют как на территории России, так и за ее пределами. Также ЦБ предложил запретить рекламу этой отрасли.Обязанность по надзору в этой сфере среди участников финансового рынка, согласно законопроекту, предлагается возложить на Центробанк. Всеми остальными субъектами будут заниматься налоговые органы.Срок давности для подобных нарушений составит один год.В январе Банк России опубликовал консультационный доклад, где предложил запретить оборот и майнинг криптовалют в стране. При этом в министерстве финансов выступают за регулирование этой отрасли. В начале февраля правительство одобрило концепцию, которая предусматривает:Минфину и Банку России поручили до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.
https://ria.ru/20220218/kriptovalyuta-1773583352.html
https://ria.ru/20220218/siluanov-1773546525.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), криптовалюта
16:11 18.02.2022 (обновлено: 16:12 18.02.2022)
ЦБ подготовил законопроект о запрете криптовалют в России
Банк России подготовил законопроект о запрете производства и оборота криптовалют в стране
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Банк России разработал законопроект, запрещающий производство и оборот частных цифровых валют в стране. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Предложение ЦБ
предусматривает введение штрафов за майнинг криптовалют, а также их покупку и продажу.
"Несоблюдение запрета на функционирование в Российской Федерации
юридических лиц или запрета на осуществление деятельности физических лиц, способствующих (способствующей) организации выпуска и (или) выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей; на юридических лиц от 700 тысяч до одного миллиона рублей", — указывается в законопроекте.
За несоблюдение запрета на прием платежей в криптовалюте граждан и должностных лиц могу оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 700 тысяч рублей до миллиона.
В документе также предлагается установить санкции за владение частными цифровыми валютами:
—для граждан и должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей;
—для юридических лиц — от 700 тысяч рублей до миллиона.
Помимо этого, регулятор предлагает запретить переводить средства в пользу организаторов выпуска или обращения криптовалют как на территории России, так и за ее пределами. Также ЦБ предложил запретить рекламу этой отрасли.
Обязанность по надзору в этой сфере среди участников финансового рынка, согласно законопроекту, предлагается возложить на Центробанк. Всеми остальными субъектами будут заниматься налоговые органы.
Срок давности для подобных нарушений составит один год.
В январе Банк России опубликовал консультационный доклад, где предложил запретить оборот и майнинг криптовалют в стране. При этом в министерстве финансов выступают за регулирование этой отрасли. В начале февраля правительство одобрило концепцию, которая предусматривает:
—лицензирование криптовалютных площадок — к ним будут установлены требования по ликвидности и капиталу;
—разделение инвесторов на квалицифированных и неквалицифированных
—обязательство для иностранных криптобирж иметь представительство в России.
Минфину
и Банку России поручили до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.