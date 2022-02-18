https://ria.ru/20220218/kriptovalyuta-1773561690.html
Источник: ЦБ предложил запретить информацию о выпуске криптовалют
Источник: ЦБ предложил запретить информацию о выпуске криптовалют - РИА Новости, 18.02.2022
Источник: ЦБ предложил запретить информацию о выпуске криптовалют
Банк России подготовил два законопроекта о запрете выпуска и оборота частных цифровых валют в стране, а также о штрафах за них, сообщил источник РИА Новости на... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:06
2022-02-18T14:06
2022-02-18T16:32
криптовалюта
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
антон силуанов
экономика
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Банк России подготовил два законопроекта о запрете выпуска и оборота частных цифровых валют в стране, а также о штрафах за них, сообщил источник РИА Новости на финансовом рынке."Кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, которые осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, субъектам национальной платежной системы запрещается владеть частными цифровыми валютами", — отмечается в в документе.Помимо этого, там указывается, что регулятор намерен получить возможность возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, если у банков и других участников финансового рынка обнаружатся частные цифровые валюты.В законопроекте говорится, что кредитная организация должна отказать плательщику в переводе средств на счет организации или человека, который производил или продавал криптовалюту.Операции по переводу денег с использованием платежной карты также предлагается запретить. Кроме того, если операторы связи и почтовые операторы будут обладать подобными сведениями о получателе средств, они также не смогут принять платеж в его пользу.Как пояснил РИА Новости источник на финрынке, речь идет о запрете рекламы."Несоблюдение запрета на функционирование в Российской Федерации юридических лиц или запрета на осуществление деятельности физических лиц, способствующих (способствующей) организации выпуска и (или) выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей; на юридических лиц от 700 тысяч до одного миллиона рублей", — сказано в документе.Также штрафы предлагается установить за несоблюдение запрета на прием платежей в частной цифровой валюте. "(Это. — Прим. ред.) влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридические лица, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории Российской Федерации, от 700 тысяч до одного миллиона рублей", — отмечается в документе.Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях всех субъектов, кроме участников финансового рынка, предложено закрепить за налоговыми органами. Полномочия же по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении участниками финрынка запрета на владение частными цифровыми валютами хочет получить ЦБ.Согласно законопроекту, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о частных цифровых валютах составляет один год с даты совершения нарушения.ЦБ России в январе опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими. Кабмин же в феврале одобрил концепцию, которая предусматривает не запрет оборота криптовалют, а его регулирование с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.Минфину совместно с Банком России было поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона. Министр финансов Антон Силуанов 16 февраля заявил, что Минфину и ЦБ будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка. По его словам, попытки урегулировать разногласия продолжаются, но стороны для их снятия выйдут на уровень правительства, если не смогут достичь компромисса.
https://ria.ru/20220218/kriptovalyuta-1773552915.html
https://ria.ru/20220218/zakon-1773553912.html
https://ria.ru/20220218/siluanov-1773546525.html
https://ria.ru/20220217/bitkoin-1773457669.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7b7d5b9c57be82cb2f3ef2bce48a6c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
криптовалюта, министерство финансов рф (минфин россии), россия, антон силуанов, экономика, центральный банк рф (цб рф)
14:06 18.02.2022 (обновлено: 16:32 18.02.2022)
Источник: ЦБ предложил запретить информацию о выпуске криптовалют
Источник: ЦБ предложил запретить распространение в России информации о выпуске криптовалют
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Банк России подготовил два законопроекта о запрете выпуска и оборота частных цифровых валют в стране, а также о штрафах за них, сообщил источник РИА Новости на финансовом рынке.
"ЦБ разработал и направил в Минфин два законопроекта, в одном предлагает запретить оборот и выпуск криптовалюты, во втором прописал штрафы за нарушения", — сказал собеседник агентства.
"Кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, которые осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, субъектам национальной платежной системы запрещается владеть частными цифровыми валютами", — отмечается в в документе.
Помимо этого, там указывается, что регулятор намерен получить возможность возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, если у банков и других участников финансового рынка обнаружатся частные цифровые валюты.
В законопроекте говорится, что кредитная организация должна отказать плательщику в переводе средств на счет организации или человека, который производил или продавал криптовалюту.
Операции по переводу денег с использованием платежной карты также предлагается запретить. Кроме того, если операторы связи и почтовые операторы будут обладать подобными сведениями о получателе средств, они также не смогут принять платеж в его пользу.
"Законопроектом уточняется запрет на распространение в Российской Федерации информации о частной цифровой валюте, под который будет подпадать также информация об организации выпуска, выпуске, организации обращения частной цифровой валюты", — говорится в пояснительной записке к законопроекту регулятора, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как пояснил РИА Новости источник на финрынке, речь идет о запрете рекламы.
"Несоблюдение запрета на функционирование в Российской Федерации
юридических лиц или запрета на осуществление деятельности физических лиц, способствующих (способствующей) организации выпуска и (или) выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей; на юридических лиц от 700 тысяч до одного миллиона рублей", — сказано в документе.
Также штрафы предлагается установить за несоблюдение запрета на прием платежей в частной цифровой валюте. "(Это. — Прим. ред.) влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридические лица, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории Российской Федерации, от 700 тысяч до одного миллиона рублей", — отмечается в документе.
Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях всех субъектов, кроме участников финансового рынка, предложено закрепить за налоговыми органами. Полномочия же по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении участниками финрынка запрета на владение частными цифровыми валютами хочет получить ЦБ.
Согласно законопроекту, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о частных цифровых валютах составляет один год с даты совершения нарушения.
ЦБ
России в январе опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими. Кабмин же в феврале одобрил концепцию, которая предусматривает не запрет оборота криптовалют, а его регулирование с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.
Минфину
совместно с Банком России было поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона. Министр финансов Антон Силуанов
16 февраля заявил, что Минфину и ЦБ будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка. По его словам, попытки урегулировать разногласия продолжаются, но стороны для их снятия выйдут на уровень правительства, если не смогут достичь компромисса.