https://ria.ru/20220218/kriptovalyuta-1773561690.html

Источник: ЦБ предложил запретить информацию о выпуске криптовалют

Источник: ЦБ предложил запретить информацию о выпуске криптовалют - РИА Новости, 18.02.2022

Источник: ЦБ предложил запретить информацию о выпуске криптовалют

Банк России подготовил два законопроекта о запрете выпуска и оборота частных цифровых валют в стране, а также о штрафах за них, сообщил источник РИА Новости на... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:06

2022-02-18T14:06

2022-02-18T16:32

криптовалюта

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

антон силуанов

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Банк России подготовил два законопроекта о запрете выпуска и оборота частных цифровых валют в стране, а также о штрафах за них, сообщил источник РИА Новости на финансовом рынке."Кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, которые осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, субъектам национальной платежной системы запрещается владеть частными цифровыми валютами", — отмечается в в документе.Помимо этого, там указывается, что регулятор намерен получить возможность возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, если у банков и других участников финансового рынка обнаружатся частные цифровые валюты.В законопроекте говорится, что кредитная организация должна отказать плательщику в переводе средств на счет организации или человека, который производил или продавал криптовалюту.Операции по переводу денег с использованием платежной карты также предлагается запретить. Кроме того, если операторы связи и почтовые операторы будут обладать подобными сведениями о получателе средств, они также не смогут принять платеж в его пользу.Как пояснил РИА Новости источник на финрынке, речь идет о запрете рекламы."Несоблюдение запрета на функционирование в Российской Федерации юридических лиц или запрета на осуществление деятельности физических лиц, способствующих (способствующей) организации выпуска и (или) выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей; на юридических лиц от 700 тысяч до одного миллиона рублей", — сказано в документе.Также штрафы предлагается установить за несоблюдение запрета на прием платежей в частной цифровой валюте. "(Это. — Прим. ред.) влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридические лица, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории Российской Федерации, от 700 тысяч до одного миллиона рублей", — отмечается в документе.Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях всех субъектов, кроме участников финансового рынка, предложено закрепить за налоговыми органами. Полномочия же по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении участниками финрынка запрета на владение частными цифровыми валютами хочет получить ЦБ.Согласно законопроекту, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о частных цифровых валютах составляет один год с даты совершения нарушения.ЦБ России в январе опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими. Кабмин же в феврале одобрил концепцию, которая предусматривает не запрет оборота криптовалют, а его регулирование с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.Минфину совместно с Банком России было поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона. Министр финансов Антон Силуанов 16 февраля заявил, что Минфину и ЦБ будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка. По его словам, попытки урегулировать разногласия продолжаются, но стороны для их снятия выйдут на уровень правительства, если не смогут достичь компромисса.

https://ria.ru/20220218/kriptovalyuta-1773552915.html

https://ria.ru/20220218/zakon-1773553912.html

https://ria.ru/20220218/siluanov-1773546525.html

https://ria.ru/20220217/bitkoin-1773457669.html

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криптовалюта, министерство финансов рф (минфин россии), россия, антон силуанов, экономика, центральный банк рф (цб рф)