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Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли
Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли - РИА Новости, 18.02.2022
Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли
Минфин РФ предполагает легализовать обмен криптовалюты на рубли, так же как это происходит с иностранной валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:32
2022-02-18T13:48
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
экономика
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минфин РФ предполагает легализовать обмен криптовалюты на рубли, так же как это происходит с иностранной валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов."Да, мы предусматриваем именно легальный обмен, не расчеты, а именно обмен, точно так же как и в иностранную валюту. Мы можем обменять фиатную валюту, в данном случае это рубли, на криптоактивы и потом точно так же выйти из этих криптоактивов в рубли. Технология будет такая же как и покупка, и продажа иностранной валюты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".ЦБ РФ в январе опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать владение ими. Кабмин же в феврале одобрил концепцию, которая предусматривает не запрет оборота криптовалют, а его регулирование с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.Минфину совместно с Банком России было поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона. Министр финансов Антон Силуанов 16 февраля заявил, что Минфину и ЦБ будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка. По его словам, попытки урегулировать разногласия продолжаются, но стороны для их снятия выйдут на уровень правительства, если не смогут достичь компромисса.
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министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, экономика, россия
13:32 18.02.2022 (обновлено: 13:48 18.02.2022)
 
Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли

Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли аналогично иностранной валюте

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Майнинг криптовалюты
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минфин РФ предполагает легализовать обмен криптовалюты на рубли, так же как это происходит с иностранной валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Да, мы предусматриваем именно легальный обмен, не расчеты, а именно обмен, точно так же как и в иностранную валюту. Мы можем обменять фиатную валюту, в данном случае это рубли, на криптоактивы и потом точно так же выйти из этих криптоактивов в рубли. Технология будет такая же как и покупка, и продажа иностранной валюты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
ЦБ РФ в январе опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать владение ими. Кабмин же в феврале одобрил концепцию, которая предусматривает не запрет оборота криптовалют, а его регулирование с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.
Минфину совместно с Банком России было поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона. Министр финансов Антон Силуанов 16 февраля заявил, что Минфину и ЦБ будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка. По его словам, попытки урегулировать разногласия продолжаются, но стороны для их снятия выйдут на уровень правительства, если не смогут достичь компромисса.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Россия изучает опыт стран по налогообложению криптовалют, заявил Силуанов
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановЭкономикаРоссия
 
 
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