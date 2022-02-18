https://ria.ru/20220218/koroonavirus-1773483677.html

В Псковской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19

В Псковской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022

В Псковской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом расширен в Псковской области, где ежесуточно фиксируется около тысячи новых случаев заболевания, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:12

2022-02-18T09:12

2022-02-18T09:12

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

псковская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом расширен в Псковской области, где ежесуточно фиксируется около тысячи новых случаев заболевания, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В связи с ростом заболеваемости расширен ковидный коечный фонд. Для борьбы с коронавирусом перепрофилирован стационар Псковской межрайонной больницы", - написал он в Instagram, не уточнив количество дополнительных коек.Ранее в среду Ведерников сообщал, что загрузка коечного фонда для пациентов с COVID-19 приближается к 90%.По оценке главы Псковской области, пик заболеваемости коронавирусом в регионе может быть преодолен через две-три недели.

https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773157700.html

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псковская область

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общество, здоровье - общество, псковская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии