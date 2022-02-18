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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/koroonavirus-1773483677.html
В Псковской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19
В Псковской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022
В Псковской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом расширен в Псковской области, где ежесуточно фиксируется около тысячи новых случаев заболевания, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:12
2022-02-18T09:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
псковская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом расширен в Псковской области, где ежесуточно фиксируется около тысячи новых случаев заболевания, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В связи с ростом заболеваемости расширен ковидный коечный фонд. Для борьбы с коронавирусом перепрофилирован стационар Псковской межрайонной больницы", - написал он в Instagram, не уточнив количество дополнительных коек.Ранее в среду Ведерников сообщал, что загрузка коечного фонда для пациентов с COVID-19 приближается к 90%.По оценке главы Псковской области, пик заболеваемости коронавирусом в регионе может быть преодолен через две-три недели.
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773157700.html
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общество, здоровье - общество, псковская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:12 18.02.2022
 
В Псковской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19

В Псковской области для борьбы с COVID-19 перепрофилировали стационар межрайонной больницы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом расширен в Псковской области, где ежесуточно фиксируется около тысячи новых случаев заболевания, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"В связи с ростом заболеваемости расширен ковидный коечный фонд. Для борьбы с коронавирусом перепрофилирован стационар Псковской межрайонной больницы", - написал он в Instagram, не уточнив количество дополнительных коек.
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Ранее в среду Ведерников сообщал, что загрузка коечного фонда для пациентов с COVID-19 приближается к 90%.
По оценке главы Псковской области, пик заболеваемости коронавирусом в регионе может быть преодолен через две-три недели.
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