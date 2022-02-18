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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773508639.html
В России за сутки выписали более 198 тысяч человек после COVID-19
В России за сутки выписали более 198 тысяч человек после COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022
В России за сутки выписали более 198 тысяч человек после COVID-19
Более 198 тысяч человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 7,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:18
2022-02-18T11:18
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.&nbsp;Более 198 тысяч человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 7,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 198 369 человек, или на 7,2% больше по сравнению с 17 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия
11:18 18.02.2022
 
В России за сутки выписали более 198 тысяч человек после COVID-19

В России за сутки выписали 198 369 человек после COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 198 тысяч человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 7,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 198 369 человек, или на 7,2% больше по сравнению с 17 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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