https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773508639.html

В России за сутки выписали более 198 тысяч человек после COVID-19

В России за сутки выписали более 198 тысяч человек после COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022

В России за сутки выписали более 198 тысяч человек после COVID-19

Более 198 тысяч человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 7,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:18

2022-02-18T11:18

2022-02-18T11:18

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 198 тысяч человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 7,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 198 369 человек, или на 7,2% больше по сравнению с 17 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220217/omikron-1773372597.html

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