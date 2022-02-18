11:18 18.02.2022 (обновлено: 13:24 18.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 18 632 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 180 071 новый случай заражения коронавирусом
Медицинский работник в реанимационном отделении
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в больницы попали более 18,6 тысячи россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперштаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 18 632 человека и увеличилось <…> на три процента", — говорится в сообщении.
В 38 регионах этот показатель снизился, в 43 вырос, ситуация не изменилась в четырех субъектах.
Точное число зарегистрированных за день случаев составило 180 071 (вчера было 180 622). Высокий уровень заболеваемости специалисты объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 020 573 человека.
Умерли за сутки 784 пациента (днем ранее — 790), общее число летальных исходов достигло 343 957. Выписались после лечения 198 369 человек.
Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге (16 398), Москве (8308) и Красноярском крае (7823), меньше всего — на Чукотке (28), в Чечне (93) и Ненецком автономном округе (122).
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В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 416,6 миллиона зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.