https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773508268.html

В России за сутки госпитализировали 18 632 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 18 632 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022

В России за сутки госпитализировали 18 632 пациента с COVID-19

За прошедшие сутки в больницы попали более 18,6 тысячи россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперштаба. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:18

2022-02-18T11:18

2022-02-18T13:24

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в больницы попали более 18,6 тысячи россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперштаба.В 38 регионах этот показатель снизился, в 43 вырос, ситуация не изменилась в четырех субъектах.Точное число зарегистрированных за день случаев составило 180 071 (вчера было 180 622). Высокий уровень заболеваемости специалисты объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 020 573 человека.Умерли за сутки 784 пациента (днем ранее — 790), общее число летальных исходов достигло 343 957. Выписались после лечения 198 369 человек.Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге (16 398), Москве (8308) и Красноярском крае (7823), меньше всего — на Чукотке (28), в Чечне (93) и Ненецком автономном округе (122).В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 416,6 миллиона зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

https://ria.ru/20220218/omikron-1773464373.html

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