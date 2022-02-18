Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773508268.html
В России за сутки госпитализировали 18 632 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 18 632 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022
В России за сутки госпитализировали 18 632 пациента с COVID-19
За прошедшие сутки в больницы попали более 18,6 тысячи россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперштаба. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:18
2022-02-18T13:24
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:267:3168:2048_1920x0_80_0_0_6abdbcd8536581e0aab8a36916272579.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в больницы попали более 18,6 тысячи россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперштаба.В 38 регионах этот показатель снизился, в 43 вырос, ситуация не изменилась в четырех субъектах.Точное число зарегистрированных за день случаев составило 180 071 (вчера было 180 622). Высокий уровень заболеваемости специалисты объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 020 573 человека.Умерли за сутки 784 пациента (днем ранее — 790), общее число летальных исходов достигло 343 957. Выписались после лечения 198 369 человек.Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге (16 398), Москве (8308) и Красноярском крае (7823), меньше всего — на Чукотке (28), в Чечне (93) и Ненецком автономном округе (122).В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 416,6 миллиона зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
https://ria.ru/20220218/omikron-1773464373.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74ded642faf5a3270ac001b27a1d9ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
11:18 18.02.2022 (обновлено: 13:24 18.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 18 632 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 180 071 новый случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении
Медицинский работник в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в больницы попали более 18,6 тысячи россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперштаба.

"Количество госпитализаций <…> составило 18 632 человека и увеличилось <…> на три процента", — говорится в сообщении.

В 38 регионах этот показатель снизился, в 43 вырос, ситуация не изменилась в четырех субъектах.
Точное число зарегистрированных за день случаев составило 180 071 (вчера было 180 622). Высокий уровень заболеваемости специалисты объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.
Медицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
02:34Распространение коронавируса
Названы восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 020 573 человека.
Умерли за сутки 784 пациента (днем ранее — 790), общее число летальных исходов достигло 343 957. Выписались после лечения 198 369 человек.
Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге (16 398), Москве (8308) и Красноярском крае (7823), меньше всего — на Чукотке (28), в Чечне (93) и Ненецком автономном округе (122).
Опрос
Вы уже болели "омикроном"?
Проголосовали:
3 февраля, 14:02
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 416,6 миллиона зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала