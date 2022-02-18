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Авито и Тинькофф запускают "Реально честный конкурс" для автолюбителей

Авито и Тинькофф запускают "Реально честный конкурс" для автолюбителей - РИА Новости, 18.02.2022

Авито и Тинькофф запускают "Реально честный конкурс" для автолюбителей

Сервис Авито Авто и АО "Тинькофф Банк" запустили "Реально честный конкурс", главный приз в котором — полное погашение банком автокредита. Участником может стать РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:55

2022-02-18T17:55

2022-02-18T17:55

новости компаний - экономика

авито

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Сервис Авито Авто и АО "Тинькофф Банк" запустили "Реально честный конкурс", главный приз в котором — полное погашение банком автокредита. Участником может стать любой пользователь, оформивший автокредит через совместный сервис Авито Авто и Тинькофф, на странице конкурса или на сайте Тинькофф в период с 15 февраля по 16 марта 2022 года. В течение месяца состоится несколько розыгрышей призов. Чтобы все участники и зрители могли быть уверены, что конкурс реально честный, победителей будут определять при помощи генератора случайных чисел в формате онлайн-трансляций. Финальный розыгрыш призов проведёт Михаил Шац, он стал лицом посвящённой конкурсу онлайн-кампании.Главный приз конкурса — полное погашение банком Тинькофф кредита на автомобиль. Среди других наград — пять беспроцентных автокредитов, пять годовых запасов бензина на сумму до 120 тысяч рублей, скидки 22% на оформление годового полиса КАСКО от АО "Тинькофф Страхование", денежные призы в размере 10 000, 5 000 и 3 000 рублей (общая сумма разыгрываемых денежных призов составляет 500 000 рублей), мерч для автомобилистов от Авито Авто, промокоды на бесплатное использование Авито Доставки и баллы для платного продвижения объявлений на Авито.Пользователи, отправившие заявку на автокредит на сайте Авито, на странице конкурса или на сайте Тинькофф в период с 15 февраля по 16 марта включительно, и получившие одобрение, автоматически становятся участниками конкурса. Они получат смс с уникальными номерами участника. Победителей определят в ходе четырех промежуточных этапов с 24 февраля по 17 марта 2022 года и финального розыгрыша, который состоится 14 апреля 2022 года. Для того чтобы участвовать в промежуточных розыгрышах, кредит должен быть активирован до 5 апреля. Общий срок проведения конкурса (включая период выдачи призов) — с 15 февраля 2022 года по 31 мая 2022 года включительно.Узнать все детали о правилах конкурса и убедиться, что конкурс "реально честный", можно по ссылке и из видеоролика с участием Михаила Шаца. Шоумен и телеведущий на протяжении 45 минут зачитывает правила розыгрыша — таким образом организаторы конкурса подчеркивают, что конкурс "реально честный" и никаких подводных камней нет.В розыгрыше могут участвовать пользователи, у которых еще не оформлен автокредит в Тинькофф. Шанс выиграть полное погашение автокредита получат те пользователи, которые не только оформили автокредит на Авито, на странице конкурса либо на сайте Тинькофф но и отправили Тинькофф фотографию СТС приобретенного автомобиля до 12 апреля включительно. Покупатели, не предоставившие банку СТС, смогут побороться за другие призы.Сервис прямого онлайн-кредитования от Тинькофф для покупки автомобиля с пробегом у частных продавцов на Авито Авто доступен пользователям с ноября 2021 года. Прямо из карточки объявления на сайте или в мобильном приложении Авито пользователи могут заполнить анкету на получение кредита. Заявка рассматривается дистанционно в течение одного дня.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости компаний - экономика, авито, #партнерскийматериал