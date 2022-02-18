https://ria.ru/20220218/konkurentosposobnost-1773471931.html

Экономист: ЦБ нужно повышать конкурентоспособность своего аналога SWIFT

Экономист: ЦБ нужно повышать конкурентоспособность своего аналога SWIFT - РИА Новости, 18.02.2022

Экономист: ЦБ нужно повышать конкурентоспособность своего аналога SWIFT

Банку России необходимо активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), развивая РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T06:40

2022-02-18T06:40

2022-02-18T06:40

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_47325df72d5cea01ffabdd323bf7877d.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Банку России необходимо активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), развивая ее технологические характеристики, заявила РИА Новости доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.Система передачи финансовых сообщений ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.В среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия при отключении от SWIFT перейдет на другие способы передачи финансовой информации, среди которых и разработанная Банком России СПФС.Она добавила, что среди участников СПФС уже имеются нерезиденты, их доля составляет примерно 5% от общего числа клиентов. Эксперт отметила, что на сегодняшний день подавляющее количество транзакций через СПФС все еще осуществляется в пределах РФ.

https://ria.ru/20220130/swift-1770204607.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), swift