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Экономист: ЦБ нужно повышать конкурентоспособность своего аналога SWIFT
Экономист: ЦБ нужно повышать конкурентоспособность своего аналога SWIFT - РИА Новости, 18.02.2022
Экономист: ЦБ нужно повышать конкурентоспособность своего аналога SWIFT
Банку России необходимо активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), развивая РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:40
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экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
swift
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Банку России необходимо активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), развивая ее технологические характеристики, заявила РИА Новости доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.Система передачи финансовых сообщений ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.В среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия при отключении от SWIFT перейдет на другие способы передачи финансовой информации, среди которых и разработанная Банком России СПФС.Она добавила, что среди участников СПФС уже имеются нерезиденты, их доля составляет примерно 5% от общего числа клиентов. Эксперт отметила, что на сегодняшний день подавляющее количество транзакций через СПФС все еще осуществляется в пределах РФ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), swift
06:40 18.02.2022
 
Экономист: ЦБ нужно повышать конкурентоспособность своего аналога SWIFT

Экономист Воронкова: ЦБ нужно повышать международную конкурентоспособность СПФС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Банку России необходимо активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), развивая ее технологические характеристики, заявила РИА Новости доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.
Система передачи финансовых сообщений ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
В среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия при отключении от SWIFT перейдет на другие способы передачи финансовой информации, среди которых и разработанная Банком России СПФС.
"Российскому мегарегулятору требуется активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT - СПФС, развивая ее технологические характеристики, что позволит расширить и масштабы ее деятельности", - считает Воронкова.
Она добавила, что среди участников СПФС уже имеются нерезиденты, их доля составляет примерно 5% от общего числа клиентов. Эксперт отметила, что на сегодняшний день подавляющее количество транзакций через СПФС все еще осуществляется в пределах РФ.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)SWIFT
 
 
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