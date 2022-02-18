https://ria.ru/20220218/kollaps-1773607881.html

Экономист предрек глобальный коллапс из-за США

Экономист предупредил о глобальном коллапсе из-за США - РИА Новости, 18.02.2022

Экономист предрек глобальный коллапс из-за США

Мировое хозяйство превратилось в гигантский пузырь, который вскоре может лопнуть. Об этом рассказал южноафриканский экономист Дезмонд Лахман в статье для... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:44

2022-02-18T16:44

2022-02-18T16:49

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мировое хозяйство превратилось в гигантский пузырь, который вскоре может лопнуть. Об этом рассказал южноафриканский экономист Дезмонд Лахман в статье для 19Fortyfive."Знаменитый ирландский остряк Оскар Уайльд писал, что потерю одного из родителей можно рассматривать как несчастье, а утрата обоих выглядит как небрежность. Можно представить себе, что он сказал бы о современных крупнейших центральных банках, которые создали не один, не два, а как минимум три финансовых пузыря. Поступая таким образом, они подвергают экономику планеты значительному риску", — отметил специалист.Наибольшую тревогу у Лахмана вызывает рынок американского жилья и акций. По его словам, покупка на сумму 4,5 триллиона долларов облигаций казначейства США и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, приведет к перегреву хозяйства. Кризису способствуют и низкие ставки по кредитам после пандемии. В Штатах они поддерживаются на таком уровне слишком долго, посетовал эксперт. В то же время цены на недвижимость, даже с поправкой на инфляцию, значительно превышают пиковый уровень накануне обвала рынка жилья в 2006 году.По мнению обозревателя, в Китае из-за "сверхлегкой" денежно-кредитной политики также возник финансовый пузырь, оказывающий давление на экономику. В еврозоне наблюдается перегрев из-за больших долгов. За последние два года в ответ на пандемию Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобрел государственных облигаций на сумму 1,85 триллиона евро. В некоторых странах, например, в Италии это снизило процентные ставки по ценным бумагам до отрицательных значений.Когда ФРС, ЕЦБ и Банк Китая почти одновременно перейдут к более строгому денежно-кредитному курсу, мировое хозяйство сразу почувствует на себе этот резкий разворот, пишет автор. В предстоящем году мы можем стать свидетелями серьезного стресса на финансовых рынках из-за лопающихся в разных частях планеты пузырей, подытожил Лахман.

https://ria.ru/20220217/ekonomika-1773317937.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/posledstviya-1770388346.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, сша, федеральная резервная система сша, ецб, италия, китай, весь мир