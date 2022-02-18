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Экономист предрек глобальный коллапс из-за США
Экономист предупредил о глобальном коллапсе из-за США - РИА Новости, 18.02.2022
Экономист предрек глобальный коллапс из-за США
Мировое хозяйство превратилось в гигантский пузырь, который вскоре может лопнуть. Об этом рассказал южноафриканский экономист Дезмонд Лахман в статье для... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:44
2022-02-18T16:49
экономика
сша
федеральная резервная система сша
ецб
италия
китай
весь мир
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мировое хозяйство превратилось в гигантский пузырь, который вскоре может лопнуть. Об этом рассказал южноафриканский экономист Дезмонд Лахман в статье для 19Fortyfive."Знаменитый ирландский остряк Оскар Уайльд писал, что потерю одного из родителей можно рассматривать как несчастье, а утрата обоих выглядит как небрежность. Можно представить себе, что он сказал бы о современных крупнейших центральных банках, которые создали не один, не два, а как минимум три финансовых пузыря. Поступая таким образом, они подвергают экономику планеты значительному риску", — отметил специалист.Наибольшую тревогу у Лахмана вызывает рынок американского жилья и акций. По его словам, покупка на сумму 4,5 триллиона долларов облигаций казначейства США и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, приведет к перегреву хозяйства. Кризису способствуют и низкие ставки по кредитам после пандемии. В Штатах они поддерживаются на таком уровне слишком долго, посетовал эксперт. В то же время цены на недвижимость, даже с поправкой на инфляцию, значительно превышают пиковый уровень накануне обвала рынка жилья в 2006 году.По мнению обозревателя, в Китае из-за "сверхлегкой" денежно-кредитной политики также возник финансовый пузырь, оказывающий давление на экономику. В еврозоне наблюдается перегрев из-за больших долгов. За последние два года в ответ на пандемию Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобрел государственных облигаций на сумму 1,85 триллиона евро. В некоторых странах, например, в Италии это снизило процентные ставки по ценным бумагам до отрицательных значений.Когда ФРС, ЕЦБ и Банк Китая почти одновременно перейдут к более строгому денежно-кредитному курсу, мировое хозяйство сразу почувствует на себе этот резкий разворот, пишет автор. В предстоящем году мы можем стать свидетелями серьезного стресса на финансовых рынках из-за лопающихся в разных частях планеты пузырей, подытожил Лахман.
https://ria.ru/20220217/ekonomika-1773317937.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220131/posledstviya-1770388346.html
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италия
китай
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, ецб, италия, китай, весь мир
16:44 18.02.2022 (обновлено: 16:49 18.02.2022)
 
Экономист предупредил о глобальном коллапсе из-за США

Экономист Лахман предупредил о глобальном коллапсе из-за долговых пузырей Запада

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мировое хозяйство превратилось в гигантский пузырь, который вскоре может лопнуть. Об этом рассказал южноафриканский экономист Дезмонд Лахман в статье для 19Fortyfive.
"Знаменитый ирландский остряк Оскар Уайльд писал, что потерю одного из родителей можно рассматривать как несчастье, а утрата обоих выглядит как небрежность. Можно представить себе, что он сказал бы о современных крупнейших центральных банках, которые создали не один, не два, а как минимум три финансовых пузыря. Поступая таким образом, они подвергают экономику планеты значительному риску", — отметил специалист.
Рыночная экономи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:44
Как работает рыночная экономика: принципы, что в себя включает понятие
Наибольшую тревогу у Лахмана вызывает рынок американского жилья и акций. По его словам, покупка на сумму 4,5 триллиона долларов облигаций казначейства США и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, приведет к перегреву хозяйства. Кризису способствуют и низкие ставки по кредитам после пандемии. В Штатах они поддерживаются на таком уровне слишком долго, посетовал эксперт. В то же время цены на недвижимость, даже с поправкой на инфляцию, значительно превышают пиковый уровень накануне обвала рынка жилья в 2006 году.
По мнению обозревателя, в Китае из-за "сверхлегкой" денежно-кредитной политики также возник финансовый пузырь, оказывающий давление на экономику. В еврозоне наблюдается перегрев из-за больших долгов. За последние два года в ответ на пандемию Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобрел государственных облигаций на сумму 1,85 триллиона евро. В некоторых странах, например, в Италии это снизило процентные ставки по ценным бумагам до отрицательных значений.
Когда ФРС, ЕЦБ и Банк Китая почти одновременно перейдут к более строгому денежно-кредитному курсу, мировое хозяйство сразу почувствует на себе этот резкий разворот, пишет автор. В предстоящем году мы можем стать свидетелями серьезного стресса на финансовых рынках из-за лопающихся в разных частях планеты пузырей, подытожил Лахман.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 21:36В мире
Раскрыты последствия антироссийских санкций США для мировой экономики
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАЕЦБИталияКитайВесь мир
 
 
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