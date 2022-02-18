Экономист предрек глобальный коллапс из-за США

16:44 18.02.2022 (обновлено: 16:49 18.02.2022)
Экономист предупредил о глобальном коллапсе из-за США
Экономист Лахман предупредил о глобальном коллапсе из-за долговых пузырей Запада
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мировое хозяйство превратилось в гигантский пузырь, который вскоре может лопнуть. Об этом рассказал южноафриканский экономист Дезмонд Лахман в статье для 19Fortyfive.
"Знаменитый ирландский остряк Оскар Уайльд писал, что потерю одного из родителей можно рассматривать как несчастье, а утрата обоих выглядит как небрежность. Можно представить себе, что он сказал бы о современных крупнейших центральных банках, которые создали не один, не два, а как минимум три финансовых пузыря. Поступая таким образом, они подвергают экономику планеты значительному риску", — отметил специалист.
Наибольшую тревогу у Лахмана вызывает рынок американского жилья и акций. По его словам, покупка на сумму 4,5 триллиона долларов облигаций казначейства США и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, приведет к перегреву хозяйства. Кризису способствуют и низкие ставки по кредитам после пандемии. В Штатах они поддерживаются на таком уровне слишком долго, посетовал эксперт. В то же время цены на недвижимость, даже с поправкой на инфляцию, значительно превышают пиковый уровень накануне обвала рынка жилья в 2006 году.
По мнению обозревателя, в Китае из-за "сверхлегкой" денежно-кредитной политики также возник финансовый пузырь, оказывающий давление на экономику. В еврозоне наблюдается перегрев из-за больших долгов. За последние два года в ответ на пандемию Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобрел государственных облигаций на сумму 1,85 триллиона евро. В некоторых странах, например, в Италии это снизило процентные ставки по ценным бумагам до отрицательных значений.
Когда ФРС, ЕЦБ и Банк Китая почти одновременно перейдут к более строгому денежно-кредитному курсу, мировое хозяйство сразу почувствует на себе этот резкий разворот, пишет автор. В предстоящем году мы можем стать свидетелями серьезного стресса на финансовых рынках из-за лопающихся в разных частях планеты пузырей, подытожил Лахман.
Опубликовано: Игорь Тоноян