13:57 18.02.2022 (обновлено: 15:27 18.02.2022)
Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в черный список
Минкульт Украины внес гендиректора МИА "Россия сегодня" Киселева в черный список
© Пресс-служба ВГТРКВедущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев
© Пресс-служба ВГТРК
Ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев
КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло генерального директора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрия Киселева в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.
Инициатором этого решения выступил национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Там напомнили, что Киселев еще в 2014 году признан лицом, угрожающим миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, против него действуют персональные ограничительные меры по решению Европейского суда. В 2018 году журналиста бессрочно внесли в санкционный список указом занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко.
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"Киселев Дмитрий Константинович (с 17.02.2022)", — говорится в обновленном черном списке, опубликованном на сайте Минкульта в пятницу. Теперь в перечне находятся 209 человек.
Сам журналист ранее в разговоре с РИА Новости назвал утверждения о том, будто он угрожает нацбезопасности Украины, смешными. По его словам, это все лишь подтверждает: киевские власти живут в каком-то виртуальном мире болезненных иллюзий. Он выразил сожаление, что "украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста", и сказал, что будет ждать новых санкций и от других отраслевых украинских ведомств "вплоть до Министерства сельского хозяйства".
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.
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