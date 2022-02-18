https://ria.ru/20220218/kiselev-1773560070.html

Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в черный список

Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в черный список - РИА Новости, 18.02.2022

Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло генерального директора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на телеканале... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:57

2022-02-18T13:57

2022-02-18T15:27

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министерство культуры украины

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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло генерального директора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрия Киселева в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.Инициатором этого решения выступил национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Там напомнили, что Киселев еще в 2014 году признан лицом, угрожающим миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, против него действуют персональные ограничительные меры по решению Европейского суда. В 2018 году журналиста бессрочно внесли в санкционный список указом занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко."Киселев Дмитрий Константинович (с 17.02.2022)", — говорится в обновленном черном списке, опубликованном на сайте Минкульта в пятницу. Теперь в перечне находятся 209 человек.Сам журналист ранее в разговоре с РИА Новости назвал утверждения о том, будто он угрожает нацбезопасности Украины, смешными. По его словам, это все лишь подтверждает: киевские власти живут в каком-то виртуальном мире болезненных иллюзий. Он выразил сожаление, что "украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста", и сказал, что будет ждать новых санкций и от других отраслевых украинских ведомств "вплоть до Министерства сельского хозяйства".Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.

https://ria.ru/20211111/zelenskiy-1758511045.html

https://ria.ru/20211104/galkin-1757700420.html

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в мире, украина, министерство культуры украины, дмитрий киселев, россия