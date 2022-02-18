https://ria.ru/20220218/kiberprestupleniya-1773579555.html

Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям

Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям - РИА Новости, 18.02.2022

Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям

Ряд стран долго отвечают России по помощи по уголовным делам, связанным с преступлениями в сети, поэтому можно было бы подумать об установлении сроков... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:11

2022-02-18T15:11

2022-02-18T15:11

в мире

дмитрий медведев

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ряд стран долго отвечают России по помощи по уголовным делам, связанным с преступлениями в сети, поэтому можно было бы подумать об установлении сроков рассмотрения запросов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Отдельное направление, связанное с исполнением запросов по помощи по уголовным делам в сфере информационно-коммуникационных технологий. Наша страна сталкивается с целым рядом проблем - длительными сроками при исполнении при рассмотрении запросов. От государств дальнего зарубежья они, эти ответы на наши запросы, могут составлять от одного до двух лет", - сказал Медведев на совещании о формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере.По словам Медведева, можно подумать об установлении сроков рассмотрения. "Эта работа должна вестись путем принятия либо Конвенции, либо в двустороннем порядке путем подписания соответствующих соглашения с отдельными государствами", - предложил он.

https://ria.ru/20211222/kiberprestupleniya-1764832102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий медведев, совет безопасности рф