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Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям
Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям - РИА Новости, 18.02.2022
Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям
Ряд стран долго отвечают России по помощи по уголовным делам, связанным с преступлениями в сети, поэтому можно было бы подумать об установлении сроков... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:11
2022-02-18T15:11
в мире
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ряд стран долго отвечают России по помощи по уголовным делам, связанным с преступлениями в сети, поэтому можно было бы подумать об установлении сроков рассмотрения запросов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Отдельное направление, связанное с исполнением запросов по помощи по уголовным делам в сфере информационно-коммуникационных технологий. Наша страна сталкивается с целым рядом проблем - длительными сроками при исполнении при рассмотрении запросов. От государств дальнего зарубежья они, эти ответы на наши запросы, могут составлять от одного до двух лет", - сказал Медведев на совещании о формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере.По словам Медведева, можно подумать об установлении сроков рассмотрения. "Эта работа должна вестись путем принятия либо Конвенции, либо в двустороннем порядке путем подписания соответствующих соглашения с отдельными государствами", - предложил он.
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в мире, дмитрий медведев, совет безопасности рф
15:11 18.02.2022
 
Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям

Медведев: ряд стран долго отвечают на запросы по делам, связанным с киберпреступлениями

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ряд стран долго отвечают России по помощи по уголовным делам, связанным с преступлениями в сети, поэтому можно было бы подумать об установлении сроков рассмотрения запросов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Отдельное направление, связанное с исполнением запросов по помощи по уголовным делам в сфере информационно-коммуникационных технологий. Наша страна сталкивается с целым рядом проблем - длительными сроками при исполнении при рассмотрении запросов. От государств дальнего зарубежья они, эти ответы на наши запросы, могут составлять от одного до двух лет", - сказал Медведев на совещании о формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере.
По словам Медведева, можно подумать об установлении сроков рассмотрения. "Эта работа должна вестись путем принятия либо Конвенции, либо в двустороннем порядке путем подписания соответствующих соглашения с отдельными государствами", - предложил он.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Эксперт оценил ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году
 
В миреДмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
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