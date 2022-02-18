https://ria.ru/20220218/kiberprestupleniya-1773579555.html
Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям
Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям - РИА Новости, 18.02.2022
Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям
Ряд стран долго отвечают России по помощи по уголовным делам, связанным с преступлениями в сети, поэтому можно было бы подумать об установлении сроков... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:11
2022-02-18T15:11
2022-02-18T15:11
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ряд стран долго отвечают России по помощи по уголовным делам, связанным с преступлениями в сети, поэтому можно было бы подумать об установлении сроков рассмотрения запросов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Отдельное направление, связанное с исполнением запросов по помощи по уголовным делам в сфере информационно-коммуникационных технологий. Наша страна сталкивается с целым рядом проблем - длительными сроками при исполнении при рассмотрении запросов. От государств дальнего зарубежья они, эти ответы на наши запросы, могут составлять от одного до двух лет", - сказал Медведев на совещании о формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере.По словам Медведева, можно подумать об установлении сроков рассмотрения. "Эта работа должна вестись путем принятия либо Конвенции, либо в двустороннем порядке путем подписания соответствующих соглашения с отдельными государствами", - предложил он.
https://ria.ru/20211222/kiberprestupleniya-1764832102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий медведев, совет безопасности рф
Медведев: некоторые страны долго отвечают на запросы по киберпреступлениям
Медведев: ряд стран долго отвечают на запросы по делам, связанным с киберпреступлениями