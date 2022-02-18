https://ria.ru/20220218/kastratsiya-1772752045.html
Гуманный способ: кастрация домашних животных сокращает количество бездомных
Гуманный способ: кастрация домашних животных сокращает количество бездомных - РИА Новости, 18.02.2022
Гуманный способ: кастрация домашних животных сокращает количество бездомных
У кастрации животных есть несколько преимуществ – она продлевает жизнь как домашних питомцев, так и бездомных, а также помогает сократить число безнадзорных... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:00
2022-02-18T10:00
2022-02-18T10:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У кастрации животных есть несколько преимуществ – она продлевает жизнь как домашних питомцев, так и бездомных, а также помогает сократить число безнадзорных кошек и собак не только на улицах, но и в приютах.Чтобы как можно больше людей узнали о преимуществах операции, в последний вторник февраля во многих странах проводится Всемирный день кастрации или SpayDay.В России впервые эта акция прошла в 2015 году по инициативе ветеринарного врача и основателя арт-пространства "Республика кошек" Анны Кондратьевой, которая считает кастрацию "добрым делом и важной точкой в жизни каждого животного".Корреспондент РИА Новости поговорил с экспертом о том, как за это время изменилась культура содержания питомцев, почему не нужно бояться слова "кастрация" и при чем здесь хомячки.Гуманный и эффективный способПо словам Анны Кондратьевой, кастрация питомцев в первую очередь продлевает им жизнь. Кроме того, это единственный гуманный и в то же время эффективный способ сокращения числа бездомных животных.Она также добавила, что все вышесказанное относится и к маленьким питомцам, к примеру грызунам, ведь определенные правила содержания есть не только у кошек или собак. Поэтому, даже несмотря на миниатюрные размеры, их тоже необходимо кастрировать. Это несложная операция, главное – найти врача, который на этом специализируется."Все животные, которые содержатся в городских, домашних условиях, как правило, сами не могут контролировать свою рождаемость. И, конечно, появление нежелательного потомства для хомячков, морских свинок, хорьков или кроликов – это такая же актуальная проблема, как для кошек и собак", – отметила врач.После кастрации у животных в разы снижается риск онкологических заболеваний. Кроме того, их характер становится более мягким и стабильным, а периоды острых гормональных пиков сходят на нет. Проведение операции никак не отражается на способностях кошек ловить мышей, а собак – охранять.Бездомные животныеВозраст кастрации домашних питомцев начинается с шести месяцев, но для бездомных кошек или собак возможны исключения. По словам Кондратьевой, животные на улице созревают быстрее, поэтому и операции им нужно проводить раньше."Мы говорим о необходимости кастрации, потому что доброта человека заключается не только в том, чтобы кормить бездомных животных, но и в том, чтобы не дать им размножаться. К сожалению, размножение в условиях улицы для животных чаще всего оборачивается большим количеством проблем – размножаются молодые особи, особи больные, и их потомство все равно обречено на гибель", – сказала врач.Кроме того, кастрированное животное, как правило, более социализировано, а это значит, что оно не будет проявлять агрессию по отношению к человеку в стрессовой ситуации."Сейчас на слуху чудовищные, трагические истории, когда люди страдают от животных, но важно не перекладывать на них свою вину. То есть не животные виноваты в произошедших трагедиях, а мы с вами – люди. Что можно сделать в этой ситуации? Это не допустить появления бездомных животных на улицах. У животных должен быть дом, и мы должны помнить о том, что мы с вами, каждый человек, кастрировавший свою кошку или собаку, не допускает рождения новых животных, которые могут оказаться на улице", – сказала Кондратьева.Именно поэтому в арт-пространстве "Республика кошек" проходит "Клуб ЗооВолонтера", где о преимуществах кастрации рассказывают не только в период проведения акции SpayDay."Очень здорово, что за это время существенно изменился менталитет русских людей. То есть если раньше, когда я в беседе с журналистами говорила слово "кастрация", все от него шарахались, просили заменить, сказать что-то более обтекаемое, то сейчас люди начали называть вещи своими именами и по крайней мере стали проговаривать эту проблему", – отметила Кондратьева.24 часа на операциюАкция SpayDay – это 24-часовой марафон, во время которого любой желающий может кастрировать своего питомца. В этот период многие врачи работают бесплатно, в ветеринарные клиники выходят по две-три смены хирургов, а сами операции проводятся за пожертвования или с большой скидкой. В некоторых случаях хозяевам предлагают оплатить только расходные материалы.В прошлом году 22 февраля операцию провели 7801 животному. Для сравнения – в первый год проведения акции, то есть семь лет назад, их было всего 225.На сегодняшний день к SpayDay уже присоединились 470 клиник в 67 регионах России. Кроме того, в акции начали принимать участие организации, не относящиеся к животной тематике, к примеру театры и выставочные центры."Многие художники поддерживают акцию и делают комиксы, такие познавательные картинки. Также есть художественные выставки, которые показывают красоту живой природы и говорят о том, что она не только в диком виде существует. Мы в ответе за тех, кого приручили, и,конечно же, мы должны помогать животным жить полноценной жизнью", – сказала врач.Она также добавила, что кастрация – это один из поводов поговорить о культуре владения домашними животными. Если человек хочет завести себе четвероного друга, он должен подойти к этому со своей ответственностью, которая включает в себя не только проведение этой операции, но и обязательное посещение ветеринарного врача и такие ежегодные процедуры, как вакцинация.
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общество, россия, санкт-петербург
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У кастрации животных есть несколько преимуществ – она продлевает жизнь как домашних питомцев, так и бездомных, а также помогает сократить число безнадзорных кошек и собак не только на улицах, но и в приютах.
Чтобы как можно больше людей узнали о преимуществах операции, в последний вторник февраля во многих странах проводится Всемирный день кастрации или SpayDay.
В России впервые эта акция прошла в 2015 году по инициативе ветеринарного врача и основателя арт-пространства "Республика кошек" Анны Кондратьевой, которая считает кастрацию "добрым делом и важной точкой в жизни каждого животного".
Корреспондент РИА Новости поговорил с экспертом о том, как за это время изменилась культура содержания питомцев, почему не нужно бояться слова "кастрация" и при чем здесь хомячки.
Гуманный и эффективный способ
По словам Анны Кондратьевой, кастрация питомцев в первую очередь продлевает им жизнь. Кроме того, это единственный гуманный и в то же время эффективный способ сокращения числа бездомных животных.
"Каждый человек, кастрировавший свою кошку или собаку, не допускает рождения новых животных. Существует миф о том, что животное должно родить хотя бы один раз. Это абсолютное заблуждение, но многие люди до сих пор в это верят. Одного-двух щенков или котят раздают, а остальные все равно оказываются на улице", – сказала Кондратьева.
Она также добавила, что все вышесказанное относится и к маленьким питомцам, к примеру грызунам, ведь определенные правила содержания есть не только у кошек или собак. Поэтому, даже несмотря на миниатюрные размеры, их тоже необходимо кастрировать. Это несложная операция, главное – найти врача, который на этом специализируется.
"Все животные, которые содержатся в городских, домашних условиях, как правило, сами не могут контролировать свою рождаемость. И, конечно, появление нежелательного потомства для хомячков, морских свинок, хорьков или кроликов – это такая же актуальная проблема, как для кошек и собак", – отметила врач.
После кастрации у животных в разы снижается риск онкологических заболеваний. Кроме того, их характер становится более мягким и стабильным, а периоды острых гормональных пиков сходят на нет. Проведение операции никак не отражается на способностях кошек ловить мышей, а собак – охранять.
"Таблетки и гормональные препараты – это очень тяжелая история, потому что животным нужна все большая и большая гормональная доза. После таких препаратов для самок мы очень часто встречаемся в клиниках с острыми проблемами. Например, кошке дают гормональные препараты, у нее возникают кисты на яичниках, которые могут лопаться, и тогда операцию нужно делать очень срочно. Поэтому мы категорически не рекомендуем гормональные препараты в таблетках", – рассказала Кондратьева.
Бездомные животные
Возраст кастрации домашних питомцев начинается с шести месяцев, но для бездомных кошек или собак возможны исключения. По словам Кондратьевой, животные на улице созревают быстрее, поэтому и операции им нужно проводить раньше.
"Мы говорим о необходимости кастрации, потому что доброта человека заключается не только в том, чтобы кормить бездомных животных, но и в том, чтобы не дать им размножаться. К сожалению, размножение в условиях улицы для животных чаще всего оборачивается большим количеством проблем – размножаются молодые особи, особи больные, и их потомство все равно обречено на гибель", – сказала врач.
Кроме того, кастрированное животное, как правило, более социализировано, а это значит, что оно не будет проявлять агрессию по отношению к человеку в стрессовой ситуации.
"Сейчас на слуху чудовищные, трагические истории, когда люди страдают от животных, но важно не перекладывать на них свою вину. То есть не животные виноваты в произошедших трагедиях, а мы с вами – люди. Что можно сделать в этой ситуации? Это не допустить появления бездомных животных на улицах. У животных должен быть дом, и мы должны помнить о том, что мы с вами, каждый человек, кастрировавший свою кошку или собаку, не допускает рождения новых животных, которые могут оказаться на улице", – сказала Кондратьева.
Именно поэтому в арт-пространстве "Республика кошек" проходит "Клуб ЗооВолонтера", где о преимуществах кастрации рассказывают не только в период проведения акции SpayDay.
"Очень здорово, что за это время существенно изменился менталитет русских людей. То есть если раньше, когда я в беседе с журналистами говорила слово "кастрация", все от него шарахались, просили заменить, сказать что-то более обтекаемое, то сейчас люди начали называть вещи своими именами и по крайней мере стали проговаривать эту проблему", – отметила Кондратьева
"Очень здорово, что за это время существенно изменился менталитет русских людей. То есть если раньше, когда я в беседе с журналистами говорила слово "кастрация", все от него шарахались, просили заменить, сказать что-то более обтекаемое, то сейчас люди начали называть вещи своими именами и по крайней мере стали проговаривать эту проблему", – отметила Кондратьева.
24 часа на операцию
Акция SpayDay – это 24-часовой марафон, во время которого любой желающий может кастрировать своего питомца. В этот период многие врачи работают бесплатно, в ветеринарные клиники выходят по две-три смены хирургов, а сами операции проводятся за пожертвования или с большой скидкой. В некоторых случаях хозяевам предлагают оплатить только расходные материалы.
"Все чаще и чаще волонтеры сами собирают средства для проведения этой акции, потому что в ней участвуют не только домашние животные, но и животные, оказавшиеся на улице, в приютах. Мы следим, чтобы ветеринарная клиника или ветеринарный врач были добропорядочными. Не допускается, чтобы акция проводилась руками студентов, это должны быть квалифицированные кадры", – отметила Кондратьева.
В прошлом году 22 февраля операцию провели 7801 животному. Для сравнения – в первый год проведения акции, то есть семь лет назад, их было всего 225.
На сегодняшний день к SpayDay уже присоединились 470 клиник в 67 регионах России. Кроме того, в акции начали принимать участие организации, не относящиеся к животной тематике, к примеру театры и выставочные центры.
"Многие художники поддерживают акцию и делают комиксы, такие познавательные картинки. Также есть художественные выставки, которые показывают красоту живой природы и говорят о том, что она не только в диком виде существует. Мы в ответе за тех, кого приручили, и,конечно же, мы должны помогать животным жить полноценной жизнью", – сказала врач.
Она также добавила, что кастрация – это один из поводов поговорить о культуре владения домашними животными. Если человек хочет завести себе четвероного друга, он должен подойти к этому со своей ответственностью, которая включает в себя не только проведение этой операции, но и обязательное посещение ветеринарного врача и такие ежегодные процедуры, как вакцинация.