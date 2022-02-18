Канада рассматривает возможность отправить больше войск в Восточную Европу
Правительство Канады рассматривает возможность отправить больше войск в Восточную Европу
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство Канады рассматривает возможность отправить больше войск в Восточную Европу, сообщает телеканал CBC.
"Усиление нашего присутствия на восточном фланге НАТО, в частности, в рамках (военной миссии в Восточной Европе) Operation Reassurance, находится в самом верху списка моих приоритетов", - приводит телеканал слова главы минобороны Канады Аниты Ананд.
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По словам Ананд, сейчас в рамках правительства обсуждаются способы усиления присутствия в Восточной Европе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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