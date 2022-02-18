https://ria.ru/20220218/kalashnikov-1773535111.html
"Калашников" запустил в продажу новый пистолет "Макаров-PRO"
"Калашников" запустил в продажу новый пистолет "Макаров-PRO" - РИА Новости, 18.02.2022
"Калашников" запустил в продажу новый пистолет "Макаров-PRO"
Группа компаний "Калашников" к Дню защитника Отечества начала продажи нового травматического пистолета, созданного на базе пистолета Макарова, сообщили... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:37
2022-02-18T12:37
2022-02-18T12:46
безопасность
glock
калашников (концерн)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Группа компаний "Калашников" к Дню защитника Отечества начала продажи нового травматического пистолета, созданного на базе пистолета Макарова, сообщили журналистам в "Калашникове"."К празднованию 23 февраля группа компаний "Калашников" объявляет о начале продаж нового травматического пистолета PM PRO под патрон 9 мм PA. Оружие создано на базе известного своей надёжностью пистолета Макарова", - сказали в компании.Как уточнили в компании, РМ PRO имеет возможность установки опционных прицельных приспособлений, посадочные места для них выполнены по стандарту Glock.Масса пистолета составляет 750 грамм, длина – 166 миллиметров. Вместимость магазина PM PRO – восемь патронов.
https://ria.ru/20220209/avtomat-1771799574.html
https://ria.ru/20220125/boepripasy-1769384097.html
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безопасность, glock , калашников (концерн)
12:37 18.02.2022 (обновлено: 12:46 18.02.2022)
"Калашников" запустил в продажу новый пистолет "Макаров-PRO"
"Калашников" к 23 февраля запустил в продажу новый пистолет "Макаров-PRO"